El XI Festival de Música Contemporánea ensambla talentos y disciplinas artísticas Los riojanos Rubén Orio (percusión) y Patricia Muro (violín) participan en la undécima edición del certamen que organiza Rioja Filarmonía entre los días 19 de octubre y 14 de noviembre, con cuatro grandes conciertos y una charla sobre Pierre Boulez

Cuatro grandes conciertos, protagonizados por Taller Sonoro junto a Rioja Filarmonía, Plural Ensemble, Moses String Quartet y Grupo Enigma, nutren el programa del XI Festival de Música Contemporánea de La Rioja, que se celebrará en distintos escenarios de Logroño entre los días 19 de octubre y 14 de noviembre. A estas actuaciones musicales, algunas de ellas hibridadas con la imagen y el audiovisual, se suma la charla del musicólogo Eduardo Chávarri Alonso sobre la figura del compositor Pierre Boulez.

Rioja Filarmonía organiza este festival, en colaboración con el Gobierno de La Rioja, con el afán de acercar al gran público una música (la contemporánea) «que a priori no entra fácil», reconoce su director artístico, Jorge Manrique, quien este lunes ha presentado la undécima edición del certamen junto al director general de Cultural, Roberto Iturriaga.

El programa Domingo 19 de octubre 'Alter Mundi' de Rioja Filarmonía y Taller Sonoro. En el Museo Würth/12.30 horas

21 de octubre 'Contemplaciones' de Moser String Quartet. Conservatorio Eliseo Pinedo/19.30 h.

8 de noviembre 'Reflejos 20-21' de Plural Ensemble. La Gota de Leche/20.00 h.

13 de noviembre Charla de Eduardo Chávarri sobre la figura de Pierre Boulez. Conservatorio/18.00 h.

14 de noviembre 'Orígenes (1988-1995)' de Grupo Enigma. Conservatorio/19.00 h.

Levantará el telón el domingo 19 de octubre en el Museo Würth (12.30 horas) con el programa 'Alter Mundi', una coproducción de Rioja Filarmonía y Taller Sonoro que reúne tres obras. La primera de ellas, referida al cambio climático, tiene por título 'N 46° 35' 11'' E 8° 23' 17'' (2023-2025)' y se estrenó en Sevilla en mayo pasado. La firman el percusionistas riojano Rubén Orio y la artista audiovisual Mirna Everhart, quienes nos introducen en la cavidad de un glaciar a través de imágenes binoculares e instrumentos de percusión tratados electrónicamente. Como si de una espeleóloga sonora se tratara, la compositora sevillana María del Carmen Asenjo-Marrodán explora la profundidad y pliegues de los sonidos en su propuesta 'Terra Ignota'. Y la británica Joanna Bailie, con ascendencia riojana, aborda la idea de viajar en su sentido más amplio y maridando sonido, pintura y fotografía en la pieza 'Un gigante sale sigilosamente de una cerradura'.

El 21 de octubre será Patricia Muro, violinista riojana asentada en Suiza, quien nos visite con su formación de cuerda Moser String Quartet y el programa 'Contemplaciones'. En él exploran la música como acto de contemplación a través de algunas de las obras más icónicas la música contemporánea, como 'Langsamer Satz' de Anton Webern. Tras su concierto, en el Conservatorio Eliseo Pinedo a las 19.30 horas, Muro compartirá charla y su experiencia profesional con alumnos del Conservatorio.

Ya en noviembre, el sábado 8, turno de la prestigiosa formación Plural Ensemble, que presenta en La Gota de Leche (20.00) el programa 'Reflejos 20-21'. Bajo la dirección del reputadísimo compositor argentino Fabián Panisello, presentarán composiciones de autores contemporáneos como Alicia Díaz de la Fuente, Rosa García Ascot o Helga Arias, es decir, «nos centramos también en potenciar a los autores vivos y autores nacionales a través de estas propuestas que nos hacen llegar los propios ensambles», explica Jorgen Manrique.

El Conservatorio acogerá el último concierto del festival el 14 de noviembre (19.00), una invitación del Grupo Enigma para viajar a sus orígenes (1988) de la mano de la formación inicial -cuatro jóvenes profesores del entonces recién creado Conservatorio Estatal de Zaragoza- y repasar sus más de treinta años en la música contemporánea.

Con entrada libre

Por último, el musicólogo Eduardo Chávarri nos acercará a Pierre Boulez, una de las figuras más importantes en la historia de la música del siglo XX, durante la conferencia que imparte el 13 de noviembre en el Conservatorio riojano (18.00 horas). Su título, '100 años de Boulez: el compositor que quería dinamitar la ópera'.

Todos los conciertos y la charla son de entrada libre y gratuita hasta completar aforo. La actuación de Rioja Filarmonía y Taller Sonoro en el Museo Würth el 19 de octubre precisa, eso sí, de inscripción previa a través de la web del propio museo.