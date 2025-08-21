Baños de Río Tobía se vuelve a zambullir en arte

Los vecinos de Baños de Río Tobía, y visitantes, volverán a salir estos días a las calles y plazas de la localidad para abrazar el ... arte y la creatividad, algo que vienen ejercitando desde hace una década gracias a Bañarte. En su actual edición, que se abre oficialmente este jueves y se prolonga hasta el próximo domingo, seis artistas invitados protagonizan este festival, los mismos que transformarán muros y espacios del municipio con sus intervenciones mientras conviven e interactúan con los bañejos.

Entre ellos figura Alba de Miguel, cuyo arte se basa en el movimiento de la danza contemporánea, la performance y el teatro físico. La coreógrafa y bailarina riojana, quien ya ha pasado con sus 'Grietas' por recientes festivales locales (Sierra Sonora y Escenario Vivo), tendrá como escenario la plaza del Rosario de Baños.

El festival también propone talleres, concurso de dibujo, conciertos, charla literaria, mercado y performance

En Bañarte 2025 manda sin embargo el arte plástico, y más concretamente la pintura mural y la forja. En esta última disciplina trabaja Fragua Norte, tándem formado por Juana Migliore y Sergio de Juan, cuyas esculturas surgen de su fragua ubicada en los valles pasiegos. En Bañarte han elegido el barrio del Pecado para instalar sus bártulos e invitar al público a forjar su propia espada.

El artista logroñés Jorge Ochagavía llenará con sus personales ilustraciones la calle Los Parrales. Furyo, nombre artístico del valenciano Antonio Santoyo, estará en la plaza de la Mediavilla con su arte muralista de sorprendente realismo. Y Taquen y David de la Mano compartirán lienzo urbano en la calle Juan José Alonso.

A partir de este jueves y durante cuatro días, estos seis artistas trabajarán en sus propuestas para Bañarte, codeándose y conviviendo entretanto con los vecinos de la localidad. Y el próximo domingo será cuando las presenten al público durante una visita guiada que partirá a las 11.30 horas desde la plaza Mayor para finalizar en el parque del Rosario, donde les espera un aperitivo popular y la música en directo del Cuarteto Clasic.

Actividades paralelas

Además de transformar la fisonomía urbana de Baños de Tío Tobía, el festival busca acercar el arte y la cultura al mundo rural. Y de ahí el nutrido programa diseñado para la ocasión, con talleres, concurso de dibujo, conciertos, charlas, mercado y performance.

Si ya el miércoles se vivieron los preliminares con la inauguración de la exposición 'Arte sucio' y un taller de la asociación Amalgama, el festival se presenta oficialmente este jueves (20.30) en la plaza Mayor, con presencia de los artistas participantes y todas aquellas personas y entidades que hacen posible Bañarte, entre ellas el Ayuntamiento de Baños, Gobierno de La Rioja y Fundación Caja Rioja.

Tres diferentes talleres creativos se sucederán estos días en la plaza de la Cazuela, mientras que Carmen Sobrón dirigirá el taller de movimiento y escucha 'Transformando la luz en color' (el sábado en el parque de la Fuente).

En la jornada del viernes, el concurso de dibujo versará sobre el décimo aniversario de Bañarte, abrirá el Mercado con mucho arte y sonará el personal flamenco de Ayvan Romero. La jornada del sábado, con performance y charla literaria con Irene Castellanos, se cerrará con la música de Anís Guateque. Y el domingo, inauguración de obras y animada despedida de Bañarte 2025.