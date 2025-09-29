El universo pictórico de Manuel Romero

Aunque más conocido por su faceta de ilustrador y dibujante de cómics, es entre pinceles donde Manuel Romero (Ribafrecha, 1964) se siente más libre, ... más él. Y precisamente en el Romero pintor se centra la retrospectiva que Fundación Caja Rioja acoge en su centro de Gran Vía hasta el próximo 18 de octubre, una exposición con el título 'Pintando' y con 25 obras creadas por el artista riojano a lo largo de los últimos 25 años.

En ella mandan los paisajes tanto urbanos como naturales, que trasladan al espectador desde La Habana y Nueva York hasta el madrileño Templo de Debod, el bilbaíno Museo Guggenheim o a escenarios riojanos como la Gran Vía logroñesa, el Puente de Piedra o el monte El Corvo. Un par de bodegones se inmiscuyen en este viaje en el espacio y el tiempo pictórico de Manuel Romero, con un destino común: dominar la mancha.

Lo explica el propio artista, quien prescinde del detalle para que sea la mancha la que mande y hable, y la que deje el lienzo abierto para que sea el espectador quien acabe cerrándolo. «Al final es un juego entre el espectador y el cuadro. Una vez que lo termino me olvido del cuadro, que tiene que hablar por sí mismo y ser cada espectador quien lo acabe con su mirada. Es una obra abierta, viva».

Lienzos sobre la Gran Vía logroñesa y el Templo de Debod (Madrid), y Manuel Romero con Carlos Fuentes (gerente de Fundación Caja Rioja). Juan Marín

Su exposición 'Pintando' se abre a los formatos más diversos y a la técnica mixta (óleo, barnices y algo de acrílico). A base de técnica y decantados logra sumergir sus escenarios en una personal y onírica atmósfera, mientras atiende a la figura y al objeto con una pincelada muy libre y suelta, muy expresionista. «Pero, sobre todo –insiste–, la base es el dominio de la mancha».

Reconoce que en sus pinturas de los años 90 había más influencia del cómic, más línea y trazo grueso, pero con el nuevo siglo su obra se tornó más vaporosa y envolvente. Una evolución en la que tuvo mucho que ver el artista vasco Alejandro Quincoces, a quien descubrió en la madrileña Galería Alfama. «Me quedé sorprendido de la calidad que tenía y a partir de ahí empecé a investigar, luego hice un cursillo con él en Tudela y yo creo que esa ha sido la mayor influencia que he tenido. Y todo lo que hay aquí de alguna manera tiene su espíritu, principalmente en cuanto a técnica», reconoce.

Cerrar el círculo

Como ilustrador, Manuel Romero trabaja para agencias de publicidad, editoriales e incluso LA RIOJA, diario con el que colabora desde hace más de 30 años. También se ha hecho un nombre en el mundo del cómic (con 'Goya. Saturnalia' o 'Entre el cielo y la tierra', entre otros títulos). Sin embargo, «soy más pintor que otra cosa, lo que pasa es que las circunstancias hacen que dibuje, pero siempre dibujo pintando. La pintura es una cuestión vital, donde me siento más yo».

El pasado año hizo una retrospectiva en la Biblioteca Rafael Azcona con sus dibujos e ilustraciones, y ahora cierra el círculo en Fundación Caja Rioja con sus pinturas. «Sólo me faltaría mostrar las pinturas digitales, que últimamente estoy haciendo bastantes, pero no creo que sea algo para exponer», concluye.