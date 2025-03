Un cara a cara con los maestros del arte en Logroño

El pintor suizo Arnold Böcklin se retrató en 1872 con la muerte a sus espaldas tocando el violín, una obra que ha servido de inspiración ... a Mario Miñana para su Trabajo Final de Bachillerato. Como él, más de ochenta compañeros de 2º de Bachillerato de Artes en el IES Batalla de Clavijo se han autorretratado a partir de obras de grandes maestros de la pintura, y ahora exponen sus lienzos en la colectiva 'Retrato del artista (adolescente) 7.0', instalada en la Biblioteca Rafael Azcona de Logroño hasta el 31 de marzo.

Sus rostros emulan a grandes nombres de la pintura (o a sus musas) de todos los tiempos y estilos. A través de ellos adivinamos a Goya, Sorolla o Murillo, a Van Gogh, Renoir o Coubert; a Vermer o Frans Hals; a Modigliani, Lempicka, Warhol, Lichtenstein; a Zinaída Serebriakova o Frida Kahlo.

En sus propuestas predominan los acrílicos, algunos óleos, acuarelas y también pasteles, lienzos que no solo les han llevado a identificarse con distintos genios de los pinceles, sino a indagar en su biografía, época y estilo.

Mario Miñana, Andrea Pastor y Diana de Carlos posan junto a sus respectivos autorretratos. I. Jadraque/Sadé Visual

Estos bachilleres protagonizan desde este lunes la séptima edición de 'Retrato del artista (adolescente)', una muestra que además de visibilizar su trabajo les ha permitido vivir en primera persona todo el proceso expositivo. Como ha explicado durante la inauguración Mario Ruiz, su profesor y jefe de estudios, «lo que pretendemos desde el Batalla de Clavijo es proyectar al exterior todo lo que se hace en las aulas».

Junto a su cuadro, Mario Miñana nos confiesa que ha tenido que practicar mucho sus expresiones para emular a Böcklin. «La muerte le está contando al oído algo muy aterrador así que intenté adoptar esa expresión, ponerme en su situación, aunque siempre trasladas al cuadro una parte de ti».

Andrea Pastor ha optado por Warhol y sus populares rostros multiplicados. La elección responde a tantos motivos como alumnos. «Hay quien elige la obra por la técnica o porque es su cuadro favorito, por lo que le representa o simplemente porque le gusta», explica.

En el caso de Diana de Carlos, la opción fue una obra del impresionista ruso Yuri Krotov (1964). «Lo vi en una exposición, me pareció muy bonito y me marcó mucho, además es una forma de dar visibilidad a autores que quizás no conozcamos tanto».

La colectiva, que recupera las clásicas exposiciones de trabajos final de curso, puede visitarse hasta finales de mes en la Biblioteca municipal Rafael Azcona, de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas y los sábados, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Este lunes, sus primeros visitantes han sido los concejales Miguel Sáinz (Promoción de la Ciudad) y Rosa Fernández (Cultura).