Espido Freire, Marta Sanz y Carlos Aguasaco, en el II Congreso de Escritura Creativa

La Rioja

Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:33

Comenta

Las escritoras Espido Freire y Marta Sanz Pastor, junto al también profesor Carlos Aguasaco, ofrecen las tres sesiones plenarias de que consta el II Congreso Internacional Multilingüe de Escritura Creativa, que se celebra desde hoy y hasta al sábado en la Universidad de La Rioja (UR) y en la Fundación San Millán de la Cogolla.

Procedente del City College de New York, Carlos Aguasaco interviene este jueves con la conferencia titulada 'Poesía e inteligencia artificial: la nueva crisis ontológica de la escritura creativa'; Espido Freire lo hace mañana con 'Toda mi vida he escrito: perfil, tópicos y desafíos de quien estudia Creación Literaria en la actualidad'; y Marta Sanz cierra el congreso el sábado en San Millán con la ponencia 'En tiempos de la tataranieta de Concha Espina'.

El evento se enmarca en el Proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua y está co-organizado por The City College en colaboración con la Fundación San Millán de la Cogolla. Reúne a personas del mundo de la escritura, docencia, investigación y traducción, a alumnado y responsables de publicaciones literarias, y en general a toda persona interesada en la escritura creativa.

