Laura Ramos posa junto a la gama 'Lentinula' de su proyecto de packaging. Justo Rodríguez
Exposición en la Esdir | Logroño

Arte y envase a partir del micelio

La diseñadora riojana Laura Ramos expone hasta el 23 de noviembre su proyecto de profesionalización 'Enofungus', donde marida el mundo del vino y del champiñón en una atractiva, experimental y sostenible línea de packaging para botellas de vino

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:04

Comenta

'Enofungus' da nombre al proyecto de profesionalización con el que Laura Ramos (Ausejo, 1997) fue galardonada en la XL Muestra de Arte Joven de ... La Rioja, certamen promovido por el Instituto Riojano de la Juventud. Un proyecto de packaging integral que ha desarrollado durante el último año y que -como se adivina en su título- conecta dos industrias y tradiciones íntimamente ligadas a nuestra región: el vino y el champiñón. El resultado de su propuesta se expone en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir) hasta el 23 de noviembre y consiste en tres líneas de decoración para botellas de vino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

