Arte y envase a partir del micelio

'Enofungus' da nombre al proyecto de profesionalización con el que Laura Ramos (Ausejo, 1997) fue galardonada en la XL Muestra de Arte Joven de ... La Rioja, certamen promovido por el Instituto Riojano de la Juventud. Un proyecto de packaging integral que ha desarrollado durante el último año y que -como se adivina en su título- conecta dos industrias y tradiciones íntimamente ligadas a nuestra región: el vino y el champiñón. El resultado de su propuesta se expone en la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (Esdir) hasta el 23 de noviembre y consiste en tres líneas de decoración para botellas de vino.

El punto de partida de 'Enofungus' fue el micelio (la raíz del hongo) como material alternativo y ecológico. Derivados suyos como el papel, el cuero o el sustrato sustituyen en este caso a los materiales tradicionales empleados en las etiquetas, cápsulas y sacos de vino. Y lo hacen en una propuesta tan experimental como artística, donde las formas y elementos que abrazan las botellas las impregnan de belleza y tradición.

Las gamas 'Pleurotus' y 'Bisporus' del proyecto de Laura Ramos, y asistentes a la inauguración de la exposición. Justo Rodríguez

Como explica su autora, el proyecto desarrolla el packaging de tres gamas de vinos asociadas al pasado, el presente y el futuro. Así, la serie 'Lentinula' (en referencia a la seta shiitake) representa el pasado y utiliza el papel de micelio para vestir vinos espumosos. Al protagonismo del color marrón -como el de esta seta china- se suma a una tipografía y una fotografía que apelan a la tradición. La gama 'Bisporus' (champiñón común) simboliza el momento actual y está diseñada para botellas de tinto, a las que Laura Ramos reviste de sustrato de micelio modelado con formas que emulan al champiñón. «Con esta gama busco contar cómo vivimos el mundo del vino y del champiñón en la actualidad, sobre todo con un diseño más estructural», comenta. Y finalmente, 'Pleurotus' (seta de ostra), para vinos blancos. «Utilizo el cuero vegano de micelio para esta gama que mira hacia al futuro con un estilo más vanguardista».

Laura Ramos conoce bien el mundo del vino y del champiñón, ya que como ausejana los ha vivido desde niña. En este maridaje de ambos universos, la diseñadora busca no solo nuevos y eficiente embalajes para botellas de vino, sino que lo hace con materiales y procesos respetuosos con el medio ambiente, vinculados a sus raíces y a la tradición, y poniendo especial atención en lo artesanal.

«Metódica y rigurosa»

Durante el desarrollo de 'Enofungus' ha contado con la tutela de la directora de la Esdir, Mónica Yoldi, quien se refiere a Ramos en los siguientes términos: «es una alumna excelente que nos ha traído un montón de premios a la Esdir (Pentawards, Dieline Awards, Anuaria, Arcapack, Selected o los CLAP, entre otros). En este proyecto me ha enseñado bastante más que yo a ella, porque además es una diseñadora muy metódica, muy rigurosa y ha hecho una investigación muy fuerte, tanto académica y como creativa».

En la inauguración de 'Enofungus', celebrada este jueves en la sala de exposiciones pequeña de la Esdir, Laura Ramos ha estado arropada por numerosos familiares y alumnos de la escuela, además de por Mónica Yoldi y el director del IRJ, Juan Diego Alcaide, para quien este proyecto «demuestra cómo la creatividad de nuestros jóvenes puede reinterpretar elementos productivos y culturales profundamente riojanos desde la sostenibilidad y el diseño contemporáneo, generando un discurso que vincula territorio, identidad y futuro«.