Justo Rodríguez

El espectáculo 'Ârtica', de Ponten Pie, abre la novena edición del Festival Cuéntalo, centrada en el secreto

La novena edición del Festival de Narrativas ha comenzado este viernes con la la citada compañía, que invita a «explorar lo que no siempre se ve, descubrir nuevas miradas y compartir aquello que conecta» a las personas

EFE

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

La novena edición del Festival de Narrativas Cuéntalo de Logroño ha empezado este viernes bajo la temática del 'secreto' con el espectáculo «frío y sensorial» 'Ârtica', de la compañía Ponten Pie, que invita a «explorar lo que no siempre se ve, descubrir nuevas miradas y compartir aquello que conecta» a las personas.

Así lo ha afirmado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en un encuentro informativo previo a asistir a un pase especial de esta obra inmersiva, en el que también ha participado el director de la compañía Ponten Pie, Sergi Ots.

Escobar ha explicado que este festival, que se celebra hasta el próximo día 15, se inicia con «un viaje sensorial muy especial y con el orgullo de que sigue siendo una iniciativa que cuenta con un magnífico respaldo ciudadano«, dado que la mayoría de las actividades programadas ya están completas.

Ha señalado que este año Cuéntalo «se adentra en el territorio del secreto y vuelve a mostrar que Logroño es una ciudad que vive la cultura con intensidad, curiosidad y gran participación».

En espectáculos teatrales como 'Ârtica', cada espectador «interpreta y lee la realidad de una u otra manera porque cada momento y cada experiencia es diferente en función del espectador», ha indicado

