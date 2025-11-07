Vermú con Susana Koska y su novela 'Las consecuencias'

Nada como un vermú para enfilar el fin de semana en el Festival de Narrativas de Logroño. Y mejor aún si es compartido con ... Susana Koska, quien nos visita en su faceta de escritora (también es actriz y realizadora de documentales) para presentar 'Las consecuencias', novela recién editada por Pepitas de Calabaza y donde rescata al escritor Ángel María de Lera.

Este vermú literario se celebra a partir de las 12.30 horas en la librería Cerezo, Koska ahondará en la figura de quien fue autor fundamental del realismo social de la posguerra y Premio Planeta en 1967, así como en la curiosa historia que le llevó hasta él a través de los archivos de un museo de Laguardia. Allí encontró una historia que trenza dos Españas antagónicas, pero inseparables. Con este libro, Koska reafirma su compromiso con rescatar voces silenciadas y devolverles su lugar en la memoria colectiva.

Poco antes, a las 12.00 horas , Ana Griott (alias de Ana Cristina Herreros) protagoniza en Espacio Santos Ochoa (Calvo Sotelo, 19) la sesión de cuentacuentos 'Secretos y secretos' para el público familiar. Esta escritora, editora y narradora leonesa convierte las tradiciones orales de diversas culturas en aventuras emocionantes que da gusto escuchar.

El programa de Cuéntalo para este sábado incluye, además, cuatro pases de la obra teatral 'Ârtica' de la compañía Ponten Pie en el Centro de la Cultura del Rioja, todos con el aforo completo. Así como la segunda y última sesión del taller de escritura 'Destapando secretos', que imparte Nuria Pérez.

Las inscripciones a las actividades de Cuéntalo, festival organizado por el Ayuntamiento de Logroño, están disponibles a través de la página web www.festivalcuentalo.com.