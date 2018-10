Educar en código binario

Territorios al servicio de los ciudadanos

La transformación digital de la educación no es un oasis en el desierto. Ese mismo camino lo recorre la sociedad en su conjunto y, de manera particular, las ciudades, en donde el concepto de territorio inteligente se ha popularizado y extendido. Pero, como en educación, no todo vale. La solución no es sumar recursos sino «entender las necesidades de los ciudadanos, involucrarlos en la toma de decisiones y hacerles la vida más fácil», defiende David Luna. Ese es, completa José Ballesta, el espíritu del proyecto 'Mi Murcia', que con una inversión de 8 millones de euros «conectará y cohesionará a sus cerca de 500.000 habitantes»