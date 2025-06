La seguridad en Holika: «Lo primordial es que no entren armas, no haya estampidas ni peleas»

Unas 25.000 personas, según los datos ofrecidos por la organización de Holika, pasan cada día por el recinto del festival de Calahorra. La ... cifra es similar a la población de la ciudad, que debe planificar al detalle cómo abordar la seguridad durante un evento que exige refuerzos en prácticamente todos los cuerpos y fuerzas policiales. La Guardia Civil es una de las unidades con mayor presencia con cerca de 700 efectivos movilizados entre los cuatros días del macroevento. Principalmente, como explica el portavoz de la Benemérita en La Rioja, Miguel Ángel Sáez, se trabaja «en la seguridad ciudadana».

En concreto, se realizan «controles de alcoholemia, controles de armas y todo lo relacionado con la seguridad». «Lo primordial es que no entre aquí ningún tipo de arma, no haya ningún tipo de estampida y no haya ningún tipo de pelea», detallaba ayer el portavoz en el acceso a la zona de conciertos, donde se realizaban de manera aleatoria controles para detectar sustancias estupefacientes. «Ya hemos hecho varias denuncias por tenencia de drogas», aseguraba una par de horas después de que se hubiesen abierto las puertas del recinto.

La Guardia Civil ha movilizado a prácticamente todas sus unidades de La Rioja. «Desde Policía Judicial, información, el Seprona, las patrullas de seguridad ciudadana, la Usecic y el grupo cinológico con perros detectores de drogas, además del sector de trafico de La Rioja que realiza numerosos controles», explica Miguel Ángel Sáez. A todos ellos se suman el equipo Pegaso con drones y agentes del GRS (Grupo de Reserva y Seguridad), especializados en garantizar el orden y la seguridad en grandes concentraciones.

Por otra parte, Policía Local, junto con el apoyo de Protección Civil, realiza labores de control de tráfico en las inmediaciones del festival. Este cuerpo policial desplegará entre los cuatro días a 144 efectivos en rotación.