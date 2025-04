Una novia romántica, llena de detalles y con sello jarrero

María Caro Domingo, 6 de abril 2025, 10:41 Comenta Compartir

La diseñadora jarrera Alba Moral participó en el Atelier Couture celebrado en Madrid, donde por primera vez decidió mostrar su obra 'Etherium' más allá de su taller de Haro. «Viví el desfile con mucha emoción. Además era el décimo aniversario de Atelier Couture, por lo que todo estaba todavía más cuidado y era más especial, así que haber debutado ahí ha sido increíble», explicaba.

Siempre supo que quería diseñar vestidos de novia. «Desde los 12 años», concretaba, ahora con 32. «Fue entonces cuando decidí enfocar mi vida a conseguirlo. Estudié en Barcelona y me especialicé en vestidos nupciales y dentro de la carrera elegí simplemente las asignaturas que a mí me interesaban para poder dedicarme a esto: confección, patronaje, técnicas de alta costura, bordados, tocados... todo lo que fuese este mundo», explicaba.

Respecto a los motivos de que le gusten tanto los trajes de novia, Moral considera que es «el vestido en el que puedes crear algo súper especial y en el que puedes diseñar sin límite –detallaba–. Al final, cuando vistes para ir a la calle, un 'pret a porter', estás dentro de unas reglas, más o menos. En cambio, en un vestido de novia puedes llevar un bordado maravilloso en cristales, con 100 horas de bordado detrás, que no podrías ponerte para ir a la calle porque se mancharía o se estropearía».

«Para el color soy muy clásica, si no te vistes de blanco el día de tu boda en ninguna otra boda podrás hacerlo», apuntaba Moral

Además, la modista trabaja de forma exclusiva, sumergiéndose en la personalidad de cada novia. «A mí me gusta crear una pieza. Si hiciese dos iguales, perdería la esencia. Creo un vestido para cada una de ellas. Por eso tiene que ser novia o invitada. Les pregunto 'cómo va a ser la boda, cómo te gustaría verte, cómo te subes el vestido...'. Voy viendo su personalidad y me enseñan vestidos que les han gustado. Hay que tener un poco ese don de conocer a la persona y pensar lo que le quedaría genial».

En cuanto a su sello personal, Alba Moral reconoce que le encantan los bordados. «Los trabajamos muchísimo, con distintas pedrerías, incluso a mano creado desde cero. La novia que nosotros diseñamos siempre, la que a mí me inspira, es una línea sobria, muy elegante, pero repleta de detalles. Igual a primera vista parece un vestido sencillo, pero cuando te acercas el tejido es muy rico, porque tiene una textura diferente, o tiene unos pequeños bordados en una zona, o el patrón hace unas formas diferentes... es una novia romántica, elegante y llena de detalles». Ademas, se reconoce defensora del blanco para las novias: «Si me piden otro color, lo hago. Pero yo para eso soy clásica, me gusta el blanco. Pueden ser distintos tipos de blanco: marfil, más tostado, tirando un poco a champán... me gusta esa gama. Si no te vistes de blanco en tu propia boda, en ninguna boda más podrás ir de blanco», señalaba.

Montó su taller en el año 2023, ubicado en la plaza de los Pintores Tubía y Santamaría de Haro. Hasta entonces tenía su estudio en casa, donde ha ido recibiendo clientas. «Cuando ya el número de clientas se fue incrementando decidí que tenía que sacarlo de casa. En total, llevo seis años diseñando».

