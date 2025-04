Artesanía y moda de La Rioja sobre la pasarela andaluza

Estíbaliz Espinosa Logroño Domingo, 6 de abril 2025, 10:40 Comenta Compartir

La diseñadora logroñesa María Fernández Basses acaba de ver desfilar sobre una pasarela su primera colección de moda. Lo hizo en SIMA'41, la ... Semana Internacional de la Moda de Andalucía, donde presentó en sociedad la colección de su Trabajo de Fin de Grado (TFG), con el título 'Cruce de caminos' y sustentada en las artesanías y costumbres de La Rioja. «Pretendía visibilizar y poner en valor las artesanías de nuestra región, sobre todo para que no se pierdan, un riesgo que está ahí. Con todo lo que hay ahora en Internet y el 'fast fashion' (moda rápida) no nos planteamos de dónde vienen las cosas, simplemente las compramos y ya está. No valoramos el trabajo bien hecho, la moda lenta», nos comenta esa joven diseñadora, que este mes de abril cumple 23 años.

La oportunidad de desfilar en Sevilla le llegó sin esperarlo. Tras entregar el TFG, en enero pasado, subió las fotos de esa colección a la cuenta de Instagram de su firma 'Basses'. A los días le contactaron desde SIMA'41 para proponerle presentarse al evento, algo que finalmente ocurrió el pasado 13 de marzo en la Real Fábrica de Artillería de la capital andaluza. Noticias relacionadas El talento riojano también se mide en puntadas Una novia romántica, llena de detalles y con sello jarrero Los diseños de 'Cruce de caminos' se asientan en las artesanías riojanas, también en las danzas y vestimentas tradicionales, en los colores y siluetas que ahondan en nuestras raíces. El trabajo previo de investigación llevó a María Fernández a visitar a distintos artesanos de la región, concretamente de la alfarería y cestería (en Navarrete), las mantas de mohair (Ezcaray), las almazuelas (Pradillo) y del croché (Logroño). El resultado se materializó en cuatro looks –para el desfile tuvo que confeccionar dos más– en los que incorpora un pantalón de almazuelas, un vestido de croché tejido sobre piezas de corcho, una falda modelada con fibra de castaño y tirantes de esparto o un corpiño salpicado de coloridas escarapelas. «Soy curiosa, investigo mucho y siempre quiero saber más de todo. Además, si algo falla se me da bien improvisar» Amante del croché y el punto Como explica la diseñadora, el de SIMA'41 «ha sido mi primer desfile importante y me encantaría repetir experiencia, fue muy bonito. Además, esta Semana de la Moda en Andalucía es una plataforma que sigue mucha gente en Instagram y eso me ha dado más motivación para seguir haciendo cosas». Sus proyectos seguirán pivotando sobre la artesanía en general, ya no solo la riojana. «Me voy a centrar en aprender técnicas artesanales y en aprenderlas bien, porque es verdad que en este proyecto he tocado varias artesanías pero no he profundizado en lo que me hubiera gustado», argumenta. En este sentido, confiesa su debilidad por el croché y el punto. Y nos ilustra sobre lo que considera sus puntos fuertes como diseñadora de moda. «Soy curiosa, investigo mucho y siempre quiero saber más de todo. Sé improvisar y, si algo falla, puedo tirar para otro lado y hacer que funcione». También destaca en el dibujo. «Desde pequeña me ha gustado dibujar y pintar, así que ya más metida en la ESO me planteé hacer Bachillerato Artístico y, luego, diseño de Moda en la Esdir», donde acaba de graduarse. En cuanto a sus referentes en el mundo de la moda, reconoce su debilidad por Jean Paul Gaultier y Vivienne Westwood. «Ya a nivel nacional, Leandro Cano me gusta mucho como referencia para este proyecto y también Moisés Nieto. Y ya si nos metemos... pues Cristóbal Balenciaga». María Fernández Basses ya tiene su primer encargo como diseñadora: un vestido de sarmientos para una publicidad, «que espero que me salga», confía. Mientras se introduce en la moda, se gana la vida tras el mostrador de una tienda de bisutería y complementos de la capital riojana.

