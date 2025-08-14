LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Actuación de Orthemis Orquestra en 'Bon voyage!'. LR

Los diez magníficos de Platea para el Bretón

Gracias al Programa Estatal de Artes Escénicas, el teatro logroñés ha programado hasta abril de 2026 espectáculos como 'Todos pájaros' y 'Farra', la danza de Manuel Liñán, la música de Orthemis Orchestra o el circo Chicharrón

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:53

Desde hace más de una década, el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea permite disfrutar en el Bretón logroñés de montajes de difícil programación, dada su enjundia y coste. Se trata de grandes producciones, muchas avaladas por premios y el aplauso del público y la crítica.

En esta ocasión, el cartel de Platea reúne diez espectáculos de teatro, danza, música y circo, programados entre octubre próximo y abril de 2026, y de los que este jueves han dado cuenta la directora del Teatro Bretón, Iratxe Palacio, y los concejales Miguel Sainz (Promoción de la Ciudad) y Rosa Fernández (Cultura).

Distintas escenas de los espectáculos 'Farra' de Lucas Escobedo y la CNTC, 'Muerta de amor' de Manuel Liñán y 'Sabes que las flores de plástico...' de Tanttaka y el CDN. LR
Imagen principal - Distintas escenas de los espectáculos 'Farra' de Lucas Escobedo y la CNTC, 'Muerta de amor' de Manuel Liñán y 'Sabes que las flores de plástico...' de Tanttaka y el CDN.
Imagen secundaria 1 - Distintas escenas de los espectáculos 'Farra' de Lucas Escobedo y la CNTC, 'Muerta de amor' de Manuel Liñán y 'Sabes que las flores de plástico...' de Tanttaka y el CDN.
Imagen secundaria 2 - Distintas escenas de los espectáculos 'Farra' de Lucas Escobedo y la CNTC, 'Muerta de amor' de Manuel Liñán y 'Sabes que las flores de plástico...' de Tanttaka y el CDN.

Octubre copa buena parte de esta programación, que arranca el día 12 con una comedia de enredos y mentiras de largo título, 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿no?', coproducida por Tanttaka y el CDN. En el reparto figura Telmo Iriureta, actor con parálisis cerebral que interpreta a un prestigioso psicoterapeuta con sus mismas limitaciones. Tras la capa cómica de esta obra de Mireia Gabilondo asoman temas como la soledad y las discapacidades.

La adaptación teatral de 'Un monstruo viene a verme' (basada en la novela de Patrick Ness) llega el día 16 de la mano de Fundación Teatro Joven y la Asociación Contra el Cáncer. Una conmovedora historia que, en palabras de Iratxe Palacio, «busca convertirse en un gran hito teatral y también de concienciación sobre el cáncer».

Dos días después se presenta 'Todos pájaros' del dramaturgo libanés Wajdi Mouawad, una obra con destacado reparto y dirección de Mario Gas, y muy próxima a la situación que hoy se está viviendo en Israel y Gaza a través de una historia de amor. La programación teatral se cierra con un clásico, 'Un tranvía llamado deseo', de Producciones Abu, del que la crítica ha destacado la «inteligente» adaptación de David Serrano.

Géneros fusionados

Regresan, de la mano, Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico con 'Farra' (6 de marzo), una suerte de cabaret barroco que nos traslada al siglo de oro a través del teatro, la música y el circo, y premiado con el MAX 2025 como mejor espectáculo musical.

También circo, en este caso fusionado con flamenco y humor, es lo que propondrá el 19 de octubre la compañía Chicharrón con 'Empaque', al tiempo que plantea con elegancia la pregunta: ¿Quién soy?

Y circo contemporáneo con riesgo y destreza es el que rubrica 'Sustrai' de la joven compañía vasca ZirKuSSS, donde una escultora explora la unión de las artes plásticas y las artes escénicas (18 abril).

Platea también se abre a la danza, concretamente a Led Silhouette y su epopeya contemporánea en torno a 'Halley' (31 enero), y a la compañía de Manuel Liñán y su espectáculo 'Muerta de amor' (30 abril), donde nos invita a descubrir la necesidad del hombre por relacionarse.

Un último viaje completa el cartel, el que trata de emprender (sin éxito) Orthemis Orchestra en 'Bon Voyage!', lo que dará pie a una hilarante, surrealista y musical espera en el aeropuerto (4 diciembre).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las gasolineras más baratas de La Rioja
  2. 2

    Una mancha en medio de la piscina
  3. 3 Cuatro detenidos en Estella por dar una paliza a un conductor
  4. 4 Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco
  5. 5

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  6. 6 La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé
  7. 7 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  8. 8 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  9. 9 Estos son los 761 viticultores riojanos que recibirán el segundo plan de ayudas del Gobierno
  10. 10

    Alcaldes afectados por los incendios de Zamora: «Van a acabar con todos los pueblos, pero no les entra en la cabeza»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los diez magníficos de Platea para el Bretón

Los diez magníficos de Platea para el Bretón