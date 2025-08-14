Los diez magníficos de Platea para el Bretón Gracias al Programa Estatal de Artes Escénicas, el teatro logroñés ha programado hasta abril de 2026 espectáculos como 'Todos pájaros' y 'Farra', la danza de Manuel Liñán, la música de Orthemis Orchestra o el circo Chicharrón

Estíbaliz Espinosa Logroño Jueves, 14 de agosto 2025, 14:53 Comenta Compartir

Desde hace más de una década, el Programa Estatal de Artes Escénicas Platea permite disfrutar en el Bretón logroñés de montajes de difícil programación, dada su enjundia y coste. Se trata de grandes producciones, muchas avaladas por premios y el aplauso del público y la crítica.

En esta ocasión, el cartel de Platea reúne diez espectáculos de teatro, danza, música y circo, programados entre octubre próximo y abril de 2026, y de los que este jueves han dado cuenta la directora del Teatro Bretón, Iratxe Palacio, y los concejales Miguel Sainz (Promoción de la Ciudad) y Rosa Fernández (Cultura).

Distintas escenas de los espectáculos 'Farra' de Lucas Escobedo y la CNTC, 'Muerta de amor' de Manuel Liñán y 'Sabes que las flores de plástico...' de Tanttaka y el CDN. LR

Octubre copa buena parte de esta programación, que arranca el día 12 con una comedia de enredos y mentiras de largo título, 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿no?', coproducida por Tanttaka y el CDN. En el reparto figura Telmo Iriureta, actor con parálisis cerebral que interpreta a un prestigioso psicoterapeuta con sus mismas limitaciones. Tras la capa cómica de esta obra de Mireia Gabilondo asoman temas como la soledad y las discapacidades.

La adaptación teatral de 'Un monstruo viene a verme' (basada en la novela de Patrick Ness) llega el día 16 de la mano de Fundación Teatro Joven y la Asociación Contra el Cáncer. Una conmovedora historia que, en palabras de Iratxe Palacio, «busca convertirse en un gran hito teatral y también de concienciación sobre el cáncer».

Dos días después se presenta 'Todos pájaros' del dramaturgo libanés Wajdi Mouawad, una obra con destacado reparto y dirección de Mario Gas, y muy próxima a la situación que hoy se está viviendo en Israel y Gaza a través de una historia de amor. La programación teatral se cierra con un clásico, 'Un tranvía llamado deseo', de Producciones Abu, del que la crítica ha destacado la «inteligente» adaptación de David Serrano.

Géneros fusionados

Regresan, de la mano, Lucas Escobedo y la Compañía Nacional de Teatro Clásico con 'Farra' (6 de marzo), una suerte de cabaret barroco que nos traslada al siglo de oro a través del teatro, la música y el circo, y premiado con el MAX 2025 como mejor espectáculo musical.

También circo, en este caso fusionado con flamenco y humor, es lo que propondrá el 19 de octubre la compañía Chicharrón con 'Empaque', al tiempo que plantea con elegancia la pregunta: ¿Quién soy?

Y circo contemporáneo con riesgo y destreza es el que rubrica 'Sustrai' de la joven compañía vasca ZirKuSSS, donde una escultora explora la unión de las artes plásticas y las artes escénicas (18 abril).

Platea también se abre a la danza, concretamente a Led Silhouette y su epopeya contemporánea en torno a 'Halley' (31 enero), y a la compañía de Manuel Liñán y su espectáculo 'Muerta de amor' (30 abril), donde nos invita a descubrir la necesidad del hombre por relacionarse.

Un último viaje completa el cartel, el que trata de emprender (sin éxito) Orthemis Orchestra en 'Bon Voyage!', lo que dará pie a una hilarante, surrealista y musical espera en el aeropuerto (4 diciembre).