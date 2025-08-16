LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Urdiales durante la corrida de Alfaro. LOF

Diego Urdiales, por Morante en Málaga

La empresa Lances de Futuro ha informado que Diego Urdiales será el sustituto de Morante de la Puebla en la primera de las dos tardes en las que estaba anunciado en el abono malagueño

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:39

Urdiales sustituirá al sevillano la tarde del lunes, 18 de agosto, y compartirá terna con Fortes y Pablo Aguado, que lidiarán un encierro de Torrealta, cartel que ya tiene colgado el 'no hay billetes'.

Morante resultó cogido el pasado 11 de agosto en la plaza de toros de Pontevedra y mantiene el drenaje de la cornada que sufrió, algo que también le ha impedido torear esta tarde en Gijón y mañana en Ciudad Real.

El riojano Diego Urdiales debutó en Málaga en la picassiana de 2016 y viene de abrir este viernes la puerta grande de Alfaro, con tres orejas en el esportón, en la corrida del centenario del coso en una emotiva tarde en la que tomó la alternativa el alfareño Fabio Jiménez.

