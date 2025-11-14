LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Diego Urdiales, apoderado por Israel Vicente

El nuevo mentor de Urdiales, Israel Vicente, es hijo del que fuera el primer apoderado del diestro, David Vicente Iglesias

Isabel Virumbrales

Isabel Virumbrales

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:05

Hace unos días, Diego Urdiales anunciaba en sus redes sociales el fin de su relación profesional con Luis Miguel Villalpando. En aquel comunicado, el torero avanzaba que en breve se daría a conocer el nombre de la persona que asumiría su apoderamiento de cara a la temporada en la que cumplirá veintisiete años como matador de toros.

Este viernes, a través de una nota remitida a la prensa especializada, el diestro de Arnedo ha confirmado que Israel Vicente será el encargado de dirigir su carrera. Vicente, amigo personal de Urdiales desde hace décadas, es además hijo de David Vicente Iglesias, quien ejerció como primer apoderado del torero riojanas.

Con este anuncio se pone fin a las especulaciones que circulaban en los últimos días en los mentideros taurinos, donde se habían barajado distintos nombres para asumir la representación del matador. Con Israel Vicente en sus filas, Urdiales reafirma su apuesta por la independencia, ya que su nuevoapoderado no forma parte de ninguna de las grandes empresas taurinas que gestionan plazas y representan a otros diestros. Una vez más, el matador mantiene la coherencia con los principios que han marcado su trayectoria.

