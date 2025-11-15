LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

David Trueba cierra Cuéntalo con 'Siempre es invierno', su última tragicomedia romántica

El cineasta conversará con el guionista riojano Bernardo Sánchez en 7 Infantes y el CCR acoge un vermú con Chicote y Fernández-Miranda

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:17

Comenta

El cineasta y escritor David Trueba clausura el Festival de Narrativas de Logroño Cuéntalo con la proyección de su última película, 'Siempre es invierno', en los Cines 7 Infantes (a las 19.00 horas) y un coloquio posterior con el el guionista riojano Bernardo Sánchez.

La nueva tragicomedia romántica de Trueba adapta por primera vez una de sus novelas, 'Blitz'. Rodada entre España y Bélgica, narra la crisis personal de un arquitecto paisajista cuya relación sentimental se rompe durante un viaje a Lieja.

Otra cita de esta última jornada del Festival de Narrativas de Logroño es el vermú literario en el CCR (a las 13.00 horas) con los periodistas Javier Chicote (ABC) y Juan Fernández-Miranda (El Confidencial), que conversarán sobre periodismo de investigación.

En 2024 publicaron conjuntamente 'El jefe de los espías', fruto de cuatro años de trabajo con documentos inéditos de Emilio Alonso Manglano, exdirector del Cesid, reconstruyendo episodios clave de la transición española y los entresijos del poder y los servicios secretos.

Además, Cuéntalo se despide con la sesión de cuentos 'Cinco secretos y medio', con Inés Bengoa, y la presentación del libro 'Historias bestiales', del ilustrador Diego Rodríguez-Robredo (ambas actividades son en la librería Casa del Libro, a las 12.00 y 18.00 horas respectivamente).

