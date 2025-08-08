Danza contemporánea en la falda de los Obarenes El festival RiojaEnDanza se prolongará del 14 al 28 de agosto en la localidad riojalteña de Galbárruli, con actuaciones públicas, talleres y creación artística

Estíbaliz Espinosa Logroño Viernes, 8 de agosto 2025, 09:13

Tres propuestas de danza contemporánea lideradas por Alba de Miguel, María Ganzaráin Pina y Zuriñe Benavente abren el 14 de agosto la tercera edición de RiojaEnDanza en Galbárruli. Vinculadas directamente con La Rioja, estas tres artistas y creadoras actuarán en diferentes espacios de la pequeña localidad riojalteña.

Alba de Miguel lo hará con 'Grietas', coreografía en la que indaga en sus propias grietas al tiempo que invita a una reflexión desde lo más profundo del ser. A modo de ritual para celebrar e invocar la fuerza de lo invisible, la pieza de María Ganzaráin, 'Campo abierto', se concreta en una llamada a confiar en la vida, en la naturaleza de las cosas y en la magia del no saber. Y 'El bolero' de Zuriñe Benavente, basado en la icónica pieza sinfónica de Maurice Ravel, nos invita a un viaje a las raíces de la danza, donde el cuerpo y la música se encuentran de tú a tú en una relación pura y directa.

Ampliar Actuación de María Ganzaráin. LR

Con estas tres propuestas, tan personales como auténticas, el festival RiojaEnDanza da un paso más en su afán por enriquecer la oferta cultural de La Rioja, poniendo en valor el patrimonio artístico y cultural de la Sierra de los Montes Obarenes en su paso por Galbárruli. Sus promotores son Zuriñe Benavente e Ignacio Monterrubio, pareja en lo profesional y lo personal, que en esta iniciativa cuentan con el apoyo del Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Galbárruli.

El programa se cierra con el concierto performático de Sira Coel, donde la artista fusiona danza y música

El programa de RiojaEnDanza continúa 21 de agosto con una Muestra del taller de niños (20.00 horas), reafirmando así su compromiso con las nuevas generaciones.

En cuanto a la formación, otra parte esencial del certamen, se impartirán dos talleres. María Ganzaráin dirigirá del 18 al 21 de agosto el titulado 'Multi/Dimensional' y dirigido al público infantil. Y el día 22, Zuriñe Benavente ofrece el taller enfocado para adultos 'Cuerpo presente', centrado en la exploración del movimiento.

Además, del 25 al 28 de agosto, el Laboratorio de creación reunirá a Cristina Gómez y Zuriñe Benavente para trabajar en nuevos lenguajes escénicos, al tiempo que se abrirá una convocatoria para residencias artísticas en septiembre, en la que se invita a artistas riojanos a desarrollar sus proyectos.

Ampliar Zuriñe Benavente bailando su pieza 'El bolero'. LR

El cartel de RiojaEnDanza se cierra el 28 de agosto con un concierto performático de la artista Sira Coel (Zuriñe Benavente), donde la música y la danza se fusionan para explorar nuevas formas de expresión.

El proyecto

Tras esta iniciativa figuran los artistas Zuriñe Benavente (danza) e Ignacio Monterrubio (música), quienes en el año 2017 se instalaron en Galbárruli para poner en marcha un centro que posibilitara poner en valor tanto el intercambio cultural como la creación artística, la mujer y el mundo rural.

Para ello habilitaron el espacio Como pez en bicicleta y diseñaron el programa RiojaEnDanza, que a lo largo de todo el año promueve residencias artísticas, laboratorios de creación, talleres y encuentros con el público.