La cultura de La Rioja, por Palestina

J. Sainz Logroño Jueves, 10 de julio 2025, 22:21 | Actualizado 22:41h.

«En Gaza no hay función de teatro esta noche ni concierto ni paz. Los están exterminando. No quedan librerías ni cines ni escuelas ni ... hospitales. Lo están destruyendo todo. Ya no hay nadie que cuente historias a los niños ni tampoco nada que darles de comer. Es un genocidio».

Movidas por tanto horror, más de trescientas personas, profesionales del sector cultural local y próximos al mismo, han unido su voz para decir alto y claro 'stop genocidio'. En una movilización sin precedentes en esta comunidad autónoma, pionera también a nivel nacional, son los primeros en suscribir el manifiesto 'Cultura de La Rioja por Palestina', que queda abierto a más adhesiones. Desde artistas consagrados y distinguidos con las más altas condecoraciones institucionales, como los Galardones a las Artes y la Cultura Félix Reyes, Rosa Castellot, Pepe Viyuela, Javier Cámara o Jesús Rocandio, hasta nuevos talentos emergentes, pasando por autores y profesionales del sector en sus muy diversas manifestaciones, o creadores independientes, miembros de grupos teatrales, musicales y culturales de todo tipo, colectivos e instituciones y aficionados en general, decenas de riojanas y riojanos se suman así a un clamor humanitario mundial. «Hace ya demasiado tiempo que Israel pisotea los derechos humanos del pueblo Palestino –denuncian a través de su manifiesto–. Bombas, balas, hambre, muerte y dolor. Es todo cuanto dejamos a millones de seres humanos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más hace falta para que actuemos? ¿No tiene nada que decir la cultura? ¿Seguiremos de brazos cruzados creyendo que la cultura puede ignorar semejante barbarie?» Noticia relacionada Los primeros firmantes del manifiesto 'Cultura de La Rioja por Palestina' Ampliar La respuesta de quienes se han sentido interpelados ha sido 'no': «No en nuestro nombre. No con nuestro voto. No a la violación sistemática de los derechos humanos. No con nuestro silencio». Esta acción, una más de las muchas que lleva impulsando desde hace meses Acampada por Palestina, recurre a los nombres de la cultura para aprovechar su popularidad como altavoz y contribuir a concienciar al conjunto de la socidad y a evitar que la opinión pública pierda de vista la tragedia humanitaria que día a día sigue cobrándose víctimas, incluidos ya casi veinte mil niños y niñas. «Contra el horror insoportable del genocidio en Gaza», Acampada y la cultura riojana exigen «un alto el fuego inmediato, que no se utilice el hambre como arma de guerra, que se permita la entrada inmediata de ayuda humanitaria y el cese de relaciones comerciales con Israel mientras siga incumpliendo los derechos humanos». Ampliar En torno a las canciones Y para que no quede solo en palabras, muchos de los firmantes del manifiesto se congregaron este jueves en el Espolón de Logroño (simbólicamente rebautizado Plaza de Palestina Libre) para poner rostro a esta iniciativa mediante una fotografía grupal (que realizó La Casa de la Imagen) y seguir divulgando la acción en redes sociales. En el acto se leyeron el manifiesto y el listado creciente de nombres que lo apoyan. Los artistas Raquel Marín y David Lapeña pintaron en directo un cartel alusivo y se entonaron canciones, entre ellas la 'Nana a una niña muerta en Palestina', de Elena Aranoa, antes de dejar un micro abierto para otras intervenciones. Canciones y poemas para alimentar una esperanza irrenunciable:«Estamos aquí –se dijo– porque quienes amamos la cultura amamos lo que ello supone: la vida y la libertad. Estamos aquí porque ya no soportamos ni más muertes ni más destrucción. Estamos aquí porque un mundo mejor nunca será posible sin el arte y la cultura. Paz, reparación, justicia y libertad para Palestina. Por eso estamos aquí».

