El Festival de Teatro de Logroño se aproxima al final con los alemanes Familie Flöz y sus máscaras haciendo el conjuro mágico 'Hokuspokus'

«La paradoja de la máscara –cubrir el rostro vivo con una forma rígida para crear un personaje vivo– es a la vez convincente y desafiante para el actor. Pero no solo para él. La máscara cobra vida inicialmente en la imaginación del espectador, que en ese instante se convierte también en creador». Ese es el truco.

El Bretón presenta este jueves uno de esos espectáculos internacionales especiales que suelen encontrar cabida en el Festival de Teatro de Logroño: 'Hokuspokus. De criaturas y creadores', de la compañía alemana Familie Flöz (a las 20.00 h.), un relato sin palabras con la inquietante expresividad de las máscaras, una historia tragicómica sobre la magia teatral de la creación y la recreación.

Como explica Hajo Schüler, fundador y director artístico de la compañía junto con Michael Vogel, «en 'Hokuspokus' no vemos solamente las figuras con máscaras en el escenario, sino también a los actores que por lo general se esconden debajo de ellas».

«La historia –añade– comienza con el principio del mundo, cuando estos actores creadores sin máscaras dan vida a las figuras con máscara: así, el público experimenta cómo los seres con máscaras cobran vida, encuentran su camino en el mundo (y se pierden en él), desarrollan una vida propia, y, quizás en algún momento, incluso se encuentran cara a cara con sus creadores».

Familie Flöz, que ya pasó por el Festival de Logroño en 2022 con 'Feste', es un grupo internacional de creadores teatrales formado en Alemania en 1994. Sus componentes son actores, músicos, bailarines, directores, fabricantes de máscaras, diseñadores de luces y de vestuario, escenógrafos, dramaturgos y otros profesionales procedentes de diez países diferentes y con sede en Berlín.

Cada una de sus obras surge en un proceso de trabajo colectivo, dando vida a un cosmos poblado por personajes e historias que «van forjando el camino desde la oscuridad hacia la luz», así lo cuentan. En un constante redescubrimiento de disciplinas centenarias, interpretación, máscara, danza, payaso, magia, acrobacia e improvisación, producen vivencias teatrales de gran poesía.

Tras dos meses de intensa actividad en el Bretón, el 46.º Festival de Teatro de Logroño se aproxima a su fin. La última función antes de continuar con la programación más convencional será mañana con 'Las amargas lágrimas de Petra von Kant'.

Pero antes, la magia de'Hokuspokus' (popularización de la locución latina 'hoc est enim corpus meum', 'este es mi cuerpo'), un juego de manos: el teatro como una caja de maravillas que visitamos para celebrar el juego de las verdades y las mentiras, como secretos al oído.