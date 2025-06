«Creo que España es el lugar perfecto para mi música»

Doménico Chiappe Madrid Lunes, 16 de junio 2025, 00:04 Comenta Compartir

Una jovencísima Brittani Washington se enteró que la estrella Beyoncé realizaba una audición para incluir mujeres en su banda. Como músico formado en varios instrumentos, sobre todo bajo y batería, se presentó al casting en la ciudad de Houston. Llegó a la final en Nueva York y estuvo de gira con ella durante seis años. «Al principio pensé que era una broma, pero lo di todo. Estaba tan nerviosa que la noche anterior fui a Times Square y compré un pequeño teclado, solo para recordarme que realmente sabía tocar y calmar los nervios. Fueron seis años increíbles de gira, que cambiaron mi vida por completo. Conocí a muchísima gente increíble y viajé a lugares que nunca imaginé que vería», recuerda Brittani, que ahora vive en España, donde trabaja para cumplir un sueño: triunfar con su propio proyecto musical.

Tenía 20 años recién cumplidos cuando salió de gira con Beyoncé, que «fue como una segunda madre». No se permitía beber alcohol ni acompañantes en los camerinos. «¡Creo que solo tomé un trago de tequila durante toda la gira con ella!». Después trabajó con otras figuras norteamericanas. Fue baterista del rapero CeeLo Green otros seis años y actuó con las cantantes Alicia Keys, Patti LaBelle, Erykah Badu y la agrupación de R&B En Vogue.

Después de esos años en gigantescos escenarios y programas de televisión, apuesta por un show más «íntimo», llamado 'The present time', con una banda de músicos españoles. « Me siento completamente responsable de la onda, la energía y el mensaje: vivir el momento, alimentar el alma con música, alegría y sanación.

Gran noche

El proyecto ya fue puesto a prueba ante el público de Madrid, en una noche en la sala Tempo que se alargó hasta las cuatro de la madrugada. Después de su concierto, empezó 'Saturday late night jam', una sesión de improvisación de funk y soul con el músico Taki Tekyurt como maestro de ceremonias, en la que Brittani se quedó, pasando de los teclados a la batería y el canto, reviviendo ese espíritu de los bares antiguos de jazz. «Fue diferente a cualquier otro concierto que haya hecho. Ni siquiera estaba segura de si vendría alguien, pero cuando llegué ya había cola afuera. Después de todas las grandes entregas de premios en las que he participado, esa noche me dio algo nuevo».

Brittani vino a España como «el siguiente capítulo perfecto» de una historia de amor, con planes de boda en otoño, para «perseguir nuestros sueños y beber buen vino por el camino». «Siento que pertenezco a este lugar. España me está enseñando paciencia, humildad y a crecer fuera de mi zona de confort. ¡Estoy subiendo de peso y me encanta!», exclama. «Adoro el agua del grifo, es increíble, y todos los domingos mi nueva familia española hace paella. Pero, sobre todo, me encanta la aceptación que la gente de aquí tiene, sin importar tu origen o tu raza. Creo que España es el lugar perfecto para mi música».

Adrenalina y quietud

-¿Tu infancia transcurrió en un coro eclesiástico, como otras grandes cantantes de soul?

-Crecí tocando música en la iglesia de un pequeño pueblo llamado Port Arthur, en Texas. Mis padres eran pastores de la Iglesia Christ Temple, y fue allí donde me enamoré por completo de la música y los instrumentos. Empecé a tocar el piano en la iglesia a los seis años y, como no teníamos un buen sistema de sonido, aprendí desde muy joven a proyectar la voz. Eso me ayudó a superar el miedo escénico desde muy joven. Nunca he tomado clases de música. Siempre ha vivido en mi corazón.

Ampliar La cantante norteamericana Brittani Washington. JUAN NAHARRO

-De las celebridades con las que trabajaste, ¿cuál te aportó más?

-CeeLo Green tuvo un impacto duradero en mí. Me ofreció un apoyo genuino y me ayudó a creer en mí misma. Desde niña, la gente esperaba que estuviera feliz y lista para tocar en todo momento. En cambio, CeeLo siempre me preguntaba: ¿cómo te sientes? ¿Estás lista?. Y eso significó mucho para mí. Pero cada artista me enseñó algo único y me ayudó a moldear la persona que soy hoy como artista.

-¿Cómo eres cuando cantas?

-Como cantante, me concentro en conectar con la emoción de la música que interpreto. Me llevó mucho tiempo encontrar mi propia voz, porque pasé años apoyando a otros artistas. Llevo tanto tiempo con la voz de Beyoncé que fue fácil empezar a captar su estilo aquí y allá. Una vez escuché a Al Green decir que podía sonar como otros artistas, pero no sabía cómo sonaba él, y yo sentí lo mismo. Ha sido un largo camino, pero por fin siento que estoy encontrando mi sonido. Más vale tarde que nunca.

-¿Qué prefieres? ¿Cantar o tocar?

-Sin duda, prefiero cantar. Si cantara tanto como toco, quizá me sentiría diferente, pero me encanta cuando otros músicos dan vida a los sonidos que escucho en mi cabeza y yo cantar con libertad. Es un regalo poder centrarme en un solo instrumento: mi voz.

-¿Cómo son las noches de concierto?

-Irónicamente, son las más tranquilas para mí emocionalmente. Me paso el día entero esperando, ansiosamente, ensayando mentalmente, sintiendo cómo crece la energía. Luego, se acaba rapidísimo. Una oleada de adrenalina, seguida de quietud. Pero cuando el público baila con música que nunca ha escuchado y la siente, esa es la magia. Por eso hago esto.