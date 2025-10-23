LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

'La Bella Durmiente' llega a Riojafórum con el Ballet de Kiev

La representación será, a las 20.30 horas, este sábado

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 23 de octubre 2025, 16:54

Comenta

Este viernes, a las 20.30 horas, se celebra en el auditorio Riojafórum de Logroño el segundo concierto solidario 'Agarra la Vida' (que visibiliza el cuidado de la salud emocional), presentado por David Moreno y Ana Francisco. Contará con Ruth Lorenzo, Efecto Mariposa, Conchita, Marwán, Carmesí, Alberto Vela, Denorte y Dj Lugg. La entrada cuesta 20 euros.

El sábado, a las 20.30, el Ballet de Kiev representará 'La Bella Durmiente', con donativo de 1 euro para Ucrania por cada entrada (valen 31 y 34 euros).

Y el domingo, a las 20.00, actuará el pianista Christian Zacharías en la sala de cámara por 25 euros.

