LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Canales acoge una 'Celestina' en clave de tragiclownmedia

Jueves, 14 de agosto 2025, 08:19

El Festival de Teatro de Canales de la Sierra presenta este viernes en la corrala barroca de la localidad (a las 20.00 horas y ... con entrada a 5 euros) 'Celestina, la tragiclownmedia', de la compañía La escalera de tijera. Se trata de una original versión del clásico de Fernando de Rojas con poco texto, bastante teatro gestual y circo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mancha en medio de la piscina
  2. 2

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  3. 3 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  4. 4 La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé
  5. 5 Cuatro detenidos en Estella por dar una paliza a un conductor
  6. 6

    «En vez de marcharse de la zona, la gente venía a verlo»
  7. 7 Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco
  8. 8 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  9. 9 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  10. 10

    Dónde dejar las maletas para un turismo sin peso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Canales acoge una 'Celestina' en clave de tragiclownmedia

Canales acoge una &#039;Celestina&#039; en clave de tragiclownmedia