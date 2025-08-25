LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Bretón proyecta 'La viajera' de Sangsoo, de nuevo con Isabelle Huppert como protagonista

La Rioja

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:45

La actriz Isabelle Huppert vuelve a ponerse bajo las órdenes del cineasta surcoreano Hong Sangsoo en 'La viajera' (2024), película que el Bretón logroñés proyecta esta tarde (20.00 horas) dentro de su ciclo estival de Cine en V.O.

En esta historia que mira con lucidez el tiempo que vivimos, Huppert interpreta a una misteriosa mujer francesa que vagabundea por las afueras de Seúl. Con sombrero de paja, vestido de flores y chaquetilla verde, su personalidad desinhibida crea a su alrededor un clima de confianza y algunos momentos hilarantes.

Sin dinero ni medios para mantenerse, le han aconsejado que enseñe francés. Así es como llega a tener como alumnas a dos coreanas, una relación que centra la primera parte de la película. La segunda obedece a otra relación, la de la francesa con el casero coreano que le da cobijo en su casa. Un joven que podría ser su hijo y a través de quien Sangsoo nos brinda una poliédrica tensión filial entre el joven y su madre cuando ésta descubre que tiene en su casa a una extranjera.

'La viajera' mereció el pasado año el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín y estuvo nominada al Premio del Público en San Sebastián. Es una nueva historia de Hong Sangsoo (suma más de treinta largometrajes); de ese cine minimalista hecho de momentos aparentemente anodinos pero que dan sentido a la existencia.

