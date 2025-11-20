LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Logroño

Blues, soul, rock y mezcla de estilos en la sala Fundición

Los espectáculos del fin de semana empiezan con el concierto de Green River (tributo a la Creedence), a las 22.30 horas

Jueves, 20 de noviembre 2025, 17:00

La sala Fundición ha programado para este viernes el concierto de Green River (tributo a la Creedence), a las 22.30 horas con entrada anticipada por 12 euros y 15 en taquilla.

El sábado actuarán Alberto & García y María Rodríguez, a partir de las 21.30 horas con entrada anticipada por 15 euros y 18 en taquilla.

El domingo Jimmy Barnatán & Sergio González amenizarán el vermú, a las 13.00.

La entrada anticipada vale 10 euros y en taquilla 13. Y a las 20.00 continúa el Logroño Soul Festival con Mississippi Queen & The Wet Dogs y entrada por 15 euros (anticipada) y 18 en la sala.

