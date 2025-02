El Ballet Clásico de Cuba representa el sábado 'El lago de los cisnes' en Riojafórum

La sala de cámara del auditorio Riojafórum de Logroño tendrá este viernes en su escenario a la Orquesta de Cámara de Toulouse, la más antigua ... de Francia, que ofrecerá el programa 'De Purcell a Queen', a las 20.00 horas (entradas, 20 euros).

La música que interpretará rinde homenaje a Inglaterra, país de gran influencia cultural, que combina tradición y modernidad, exportando su legado a todo el mundo. La música de sus artistas, desde Hubert Parry hasta The Beatles o Queen, ha integrado estilos extranjeros manteniendo su esencia.

La Orquesta de Cámara de Toulouse fusiona lo mejor de ambos mundos. En una primera parte tocará un repertorio clásico con obras destacadas del barroco, composiciones de Henry Purcell, Haendel, Edward Elgar y Britten. En una segunda serán temas y popurris de The Beatles, Abba, The Verve, Phil Collins, The Police, Sting, Pink Floyd, The Rolling Stones y Queen.

El sábado, a las 20.00 horas (35 euros en palco y patio de butacas y 30, en anfiteatro), en el auditorio Riojafórum está programado 'El lago de los cisnes' a cargo del Ballet Clásico de Cuba, dirigido por Laura Alonso, con 35 artistas en escena y coreografía de Alicia Alonso.

Se trata de un ballet considerado una obra maestra de la historia de la danza con música de Piotr Ilich Chaikovski. Representa un cuento de hadas en el que la princesa Odette sufre un hechizo del malvado Rothbart, motivo por el que se convierte en un cisne durante el día. En la noche la princesa vuelve a su forma humana junto al lago encantado. Es entonces cuando el príncipe Sigfrido la encuentra y se enamoran y ella le explica que sólo se puede romper el embrujo con el juramento de amor verdadero de alguien que nunca ha amado antes. En un baile real, el hechicero presenta a su hija Odile disfrazada de Odette y el Sigfrido, engañado, proclama su amor creyendo que era la princesa. Pronto se da cuenta de la trampa y corre al lago para estar con la verdadera Odette.