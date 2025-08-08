Más de 80 bailarines en la última gala de la Academia López Infante El espectáculo se celebrará el sábado 6 de septiembre en el Auditorio de Riojafórum y tendrá un carácter solidario con las asociaciones Vencela y Faro

Yanira Ruiz (i), Anna y Carlos López, Roberto Iturriaga, Aurora López, Millán de Benito, Estrella Benito (Faro) y Francisca Terroba (Vencela), en la presentación de la gala.

Después de 57 años dedicados a sembrar arte, pasión y disciplina –desde que Aurora Infante abriera en la calle Los Baños de Logroño la primera escuela de baile en la ciudad–, la Academia López Infante cierra sus puertas. Lo hace por jubilación de Aurora López, la hija mayor de la fundadora y quien durante los últimos 25 años ha llevado las riendas de la academia, una vez que sus hermanos Anna y Carlos se trasladaron a Madrid para poner en marcha la productora Perfordance.

El proyecto, sin embargo, es de los tres, y juntos han ideado la gala de clausura con la que el próximo 6 de septiembre, en Riojafórum, cerrarán la historia de la Academia López Infante. «Nos despediremos de la manera que sabemos, bailando», ha anunciado este viernes Carlos López Infante, quien aventura un espectáculo con cierta nostalgia pero, sobre todo, de celebración y alegría. «Será un fiestón que romperá todas las reglas teatrales de la cuarta pared y de todo lo demás». Y un homenaje a las más de 4.500 familias que han pasado por esta escuela en sus casi seis década.

De interés La gala Espectáculo de cierre y despedida de la Academia López Infante tras 37 años de actividad en Logroño.

La cita El sábado 6 de septiembre en el Auditorio de Riojafórum, a las 20.00 horas.

Entradas Ya a la venta, al precio de 14 y 18 euros.

Protagonistas Unos 80 bailarines vinculados a la academia y a la productora Perfordance, entre otros Millán de Benito, Yanira Ruiz, Saúl Olarte, Tony Leiva, Clara Pulpón o Lisvet Barcia.

Unos 80 bailarines –entre exalumnos, profesores y artistas vinculados a Perfordance– protagonizarán la gala, interpretando las más diversas disciplinas: del hip hop al ballet clásico, del flamenco al claqué, pasando por la danza española, contemporánea, acrobática, comercial, los ritmos latinos y los bailes de salón.

Entre ellos estará el logroñés Millán de Benito, uno de los exalumnos más brillantes de López Infante y quien, a sus 18 años, estudia en la Royal Ballet School de Londres. Según palabras de Carlos López, «de alguna forma él representa el sentido de cualquier escuela, que es localizar el talento, darle herramientas, formarlo y luego soltarlo para que vuele alto».

En esta gala veremos a Millán interpretando la variación de Alí en 'El Corsario', una pieza de virtuosismo para el personaje del esclavo. Él mismo lo ha adelantado este viernes en la presentación del evento, donde ha subrayado que la familia López Infante figura en sus primeros y más especiales recuerdos. «Ellos fueron los primeros que depositaron confianza en mí y creo que lo han hecho con todas las personas que han pasado por esta academia».

Junto a él, en el reparto artístico del evento figuran otros destacados bailarines como Yanira Ruiz, Saúl Olarte, Tony Leiva, Clara Pulpón, Lisvet Barcia, Valeria Jones o Diana Bonafau.

Evento solidario con Vencela y Faro

Como «una locura» recuerda Carlos los cinco o seis festivales benéficos que su madre (fallecida en 1992 en un atropello) organizaba cada año, un altruismo que también rubricará esta gala de despedida, concretamente para apoyar a las asociaciones Vencela y Faro en La Rioja. Las entradas para el evento, en el que colabora el Gobierno de La Rioja, tienen un precio de 14 y 18 euros y se encuentran ya a la venta.

