El mundo de la danza llegó para David Bezares de una manera casual, sin conocer el efecto que tendría para él. Comenzó su primera clase ... con 14 años y ahora, a los 29, ya lleva más de media vida dedicada a ella. Este joven de Briñas ha conseguido abrirse un hueco en la industria, donde se le conoce como 'Davo', pasando de estudiar y ser profesor en la escuela jarrera Harteraphia, a competir en 2019 en el programa de televisión 'Fama a bailar' y, ahora, pertenece al cuerpo de baile de la cantante Aitana.

– ¿Qué fue lo que le atrajo de la danza?

– Yo he sido un niño al que siempre le ha gustado bailar y la música; siempre le ha gustado mucho el arte y, sobre todo, siempre me ha gustado el movimiento. Y en la danza encontré lo que realmente quería hacer. Yo recuerdo entrar a la sala de baile y estar fascinado por todo y dije: «Joder, creo que esto es para mí».

– ¿Qué ha sido Harteraphia para ti?

– Harteraphia es mi casa, lo significa todo para mí y se lo debo todo. Es donde yo he podido desarrollarme, donde he obtenido mi formación, donde he hecho amigos y familia. Ana Soraya Barruetabeña (directora del centro), es la persona que me ha enseñado todo lo que sé, que me ha transmitido los valores que tengo hoy en día. Y, sobre todo, me ha hecho tener una relación con la danza sana y muy pura, muy real.

– Su siguiente paso fue 'Fama', ¿cómo recuerda esa experiencia?

– Lo recuerdo con mucho cariño, fue muy especial, uno de los momentos vitales más importantes de mi vida, pero a la vez muy dura. Me enseñó cómo funciona la televisión, incluso cómo funciona la industria. A la vez, me inspiró un montón y me ayudó a conocer gente maravillosa. También a ponerme al límite, a seguir formándome. A abrir la mente, salir un poco de La Rioja y de mi pueblo y ver y conocer más allá.

– ¿Qué fue de Davo después?

– Después de 'Fama' la vida de Davo dio muchas vueltas. Estuve trabajando en diferentes proyectos y después de la pandemia decidí mudarme a Madrid, donde me dediqué más a la coreografía y a la docencia. Hasta hace un año y medio, que decidí dejar todo ese mundo un poquito más de lado para poder centrarme más en mí como intérprete, que es lo que quiero hacer ahora, bailar.

«Este proyecto me ha hecho darme cuenta de que valgo para esto y que es lo que quiero hacer»

– Actualmente pertenece al cuerpo de baile de Aitana, ¿cómo comenzó ahí?

– Mi primer contacto con Aitana fue en 2022 y fue casual. Su coreógrafo me escribió para bailar con ellos en los 40 Music Awards. Y ya para la gira 'Metamorfosis Season' en la que estamos fue por un casting privado.

– ¿Qué ha supuesto para ti y tu carrera?

– Descubrir que había sido seleccionado para el team de Aitana para mí fue un sueño. Admiro mucho el trabajo de Adrián Manzano, que es el coreógrafo, y las veces que he visto sus propuestas, sus actuaciones y sus shows con Aitana, siempre he pensado: «Yo quiero estar ahí, quiero bailar eso». Me parece lo más top a nivel nacional ahora mismo y también la propuesta más diversa, más diferente y con más gusto que hay ahora mismo. Este proyecto me ha hecho darme cuenta que valgo para esto y también que me encanta bailar con artistas y que es lo que quiero hacer.