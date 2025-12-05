'AutorÍA', la bandera sobre el español que enarbolará La Rioja

La exposición que La Rioja tiene previsto celebrar en San Millán de la Cogolla en 2026 a partir del origen del castellano aspira a ... ser también bandera del compromiso de esta comunidad autónoma con su promoción en el futuro. Falta por saber si volverán a los monasterios emilianenses las célebres Glosas aquí escritas hace mil años que representan los primeros testimonios conocidos en esta lengua. Pero al menos se sabe ya que, en un guiño a su pasado milenario y a su proyección, la muestra llevará por título 'AutorÍA'.

El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, hizo este anuncio ayer en la clausura de Futuro en Español en una edición dedicada a reflexionar sobre los retos inmediatos de la inteligencia artificial (IA). Dicho título hace referencia a lo que representa en La Rioja el origen del español y su presente, pero también a sus desafíos de futuro, especialmente en lo que se refiere a la IA. «Reflexionar sobre el futuro en español es más pertinente que nunca –señaló–, y más aún en una tierra donde somos referencia de un origen que nos compromete con su destino. La Rioja está siempre preocupada en ese patrimonio común que es la lengua española y queremos contribuir».

En cuanto a lo que llamó «el terremoto tecnológico que está suponiendo la aceleración de la inteligencia artificial en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía», el presidente afirmó que la IA «nos enfrenta a un futuro incierto», pero también comentó que «un futuro determinado o cierto sería aburrido» y «puede ser un desafío también prometedor para una inmensa mayoría que nos levantamos todos los días con el propósito de que esto sea un poco mejor».

Además de reclamar mayor inversión en este tipo de avances tecnológicos ineludibles «para ser competitivos», un terreno en el que España, según lamentó, «no es líder», Capellán expresó el deseo de «encabezar desde La Rioja la implantación del español en la IA». La autoría, insistió el presidente, es un tema «crucial», al igual que lo son «las cuestiones éticas y deontológicas». En ese sentido, destacó los «avances y desafíos» que supone la IA e incidió en la importancia de la autoría en la creación literaria y como base de un periodismo «de calidad y rigor». «Sin fuentes fiables, corremos un grave riesgo como sociedad», advirtió.

Puente entre universidades

Esta segunda jornada de Futuro en Español también destacó por una mesa redonda con participación de seis universidades americanas, además de la Universidad de La Rioja (UR) y UNIR (Universidad Internacional de La Rioja). Un encuentro que representaba «un puente» entre universidades de ambos lados del Atlántico, pero también entre las dos riojanas, como se felicitó previamente Javier Galiana, director ejecutivo de la UNIR, entidad colaboradora del evento. «Somos las dos universidades de La Rioja, no solo compartimos territorio, también tecnología, lenguaje y español», agradeció en justa correspondencia Eva Sanz, rectora de la UR.

Moderada por Rafael Puyol, presidente de UNIR, la mesa contó además con la participación de Charles R. Arosa Carrera (rector de la Universidad de los Llanos, de Colombia), Sara Camacho (rectora de la Universidad Técnica de Ambato, Ecuador), César Augusto Cardoso (vicerrector académico de la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo, Perú), Iván Méndez Velásquez (director de la DICyT de la Universidad de San Simón, Bolivia), Jorge Luis Cáceres (rector de la Universidad Católica de Santa María, Perú) y una tercera riojana, Natalia C. Álbarez (rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, Argentina).

Finalizó así la décimo quinta edición del foro de debate que desde 2011 organizan Diario LA RIOJA y Vocento. En su nombre, fue Goyo Ezama, director general de Nueva Rioja, quien resaltó «el vínculo y el compromiso» de este periódico con la lengua y con esta región para «mirar hacia adelante sin miedo». «En tiempos de algoritmos –señaló–, la palabra sigue siendo una herramienta insustituible. No nos hemos olvidado de nuestra razón de ser, el periodismo. Eso sí, aprendiendo a contar la información de otra manera».

(A propósito, está información ha sido íntegramente elaborada sin empleo de inteligencia artificial en una jornada de once horas de trabajo).