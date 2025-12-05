LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El presidente Capellán, en la clausura de Futuro en Español. JUAN MARÍN

'AutorÍA', la bandera sobre el español que enarbolará La Rioja

El presidente Capellán habla de la exposición de San Millán en 2026 como emblema del papel que la simbólica 'cuna del castellano' quiere jugar en su futuro

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:18

Comenta

La exposición que La Rioja tiene previsto celebrar en San Millán de la Cogolla en 2026 a partir del origen del castellano aspira a ... ser también bandera del compromiso de esta comunidad autónoma con su promoción en el futuro. Falta por saber si volverán a los monasterios emilianenses las célebres Glosas aquí escritas hace mil años que representan los primeros testimonios conocidos en esta lengua. Pero al menos se sabe ya que, en un guiño a su pasado milenario y a su proyección, la muestra llevará por título 'AutorÍA'.

