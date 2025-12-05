La autora riojana Carmen Bik-Delgado presenta su novela 'La furia' en la Biblioteca

Carmen Bik-Delgado nos invita a viajar al siglo XVI, y a caballo entre Logroño y Amberes, en su thriller psicológico 'La furia', que ... esta tarde presenta en La Biblioteca de La Rioja (19.00 horas).

En noviembre de 1576, los tercios españoles saquean la ciudad belga de Amberes, en un hecho que pasó a la historia como 'La Furia Española'. Mariana Cabezón, una anciana propietaria del más lucrativo negocio de encajes, y su hija Blanca consiguen salvar la vida tras sobornar a los invasores con tres relicarios de oro trufados de piedras preciosas. Cada joyero oculta el dedo momificado de una mujer, así como un oscuro secreto que se remonta a 1520, durante los preparativos de la primera visita a Logroño del entonces joven rey Carlos I. Poco antes de la llegada del monarca a tierras riojanas, el comerciante flamenco Hendrik van Wortel se establece en la ciudad.

Este es el intrigante comienzo de la novela histórica escrita por la psicóloga logroñesa Mª Carmen Delgado Martínez (con el seudónimo literario Carmen Bik-Delgado) y contada en primera persona por sus protagonistas, quienes –explica la autora– «reflexionan sobre los lazos que los unen y sobre las motivaciones internas de sus actos. De esta manera, el argumento avanza desde una perspectiva poliédrica, salpicado de lealtad, amor, manipulación, traición, venganza, muerte...».