LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Raquel de la Iglesia junto a la instalación y algunos de los lienzos que expone en Logroño. Sonia Tercero

Arte, vino y toros en 'Re-poso'

El Ayuntamiento logroñés acoge, hasta el 12 de octubre, la exposición 'Re-poso' de la vallisoletana Raquel de la Iglesia y una selección de las obras del XXIII Concurso Internacional de Pintura Peña Taurina 'El Quite', ambas organizadas por esta peña

Estíbaliz Espinosa

Estíbaliz Espinosa

Logroño

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:08

La Peña taurina 'El Quite' brinda una doble faena artística en el Ayuntamiento logroñés, cuya sala de exposiciones acoge hasta el 12 de octubre dos ... muestras de pintura: la titulada 'Re-poso' de Raquel de la Iglesia y la correspondiente a su vigesimotercer certamen internacional de pintura, donde el valenciano Miguel Soro firma el lienzo ganador, 'Soy leyenda'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Es mi lucha. No voy a quitarme el velo islámico por voluntad propia»
  2. 2 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  3. 3

    Abandonan a una coneja doméstica en un descampado de Logroño
  4. 4 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  5. 5

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  6. 6

    Junts pacta con el PSOE que las empresas de más de 250 empleados atiendan en catalán, incluso fuera de Cataluña
  7. 7 Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-232, en San Asensio
  8. 8 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  9. 9

    Logroño registra ya más de cinco accidentes y cien denuncias al mes de patinetes eléctricos
  10. 10

    Nueve preguntas (con respuesta) sobre la normativa de patinetes eléctricos en Logroño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Arte, vino y toros en 'Re-poso'

Arte, vino y toros en &#039;Re-poso&#039;