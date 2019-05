La Asociación Jóvenes Riojanos echa a andar con un concierto en la Plaza del Parlamento Presentación de la entidad, ayer en el Instituto Riojano de la Juventud. :: miguel herreros La Asociación Jóvenes Riojanos se presenta con un concierto en la Plaza del Parlamento MARCELINO IZQUIERDO Logroño Viernes, 17 mayo 2019, 09:41

Hace ya varios meses que un grupo de jóvenes artistas, en su mayoría músicos, se unió para poner en común sus inquietudes y explorar vías de colaboración y sinergia. En la tarde de ayer, la sede del IRJ de Logroño fue escenario de la puesta de largo de la Asociación Jóvenes Artistas Riojanos, y mañana, dentro de Artefacto, la plaza del Parlamento acogerá el festival Art Life' (21 horas) .

«Hay muchas personas que no saben cómo desarrollar su proyecto artístico, a lo mejor porque no tienen medios o porque no saben cómo moverse en este mundo», explica Ismael Herrero, uno de los promotores, que añade «la Asociación Jóvenes Artistas Riojanos pretende cubrir todos estos aspectos para fomentar la creatividad a través de charlas, talleres, performance, tutoriales y otras actividades».

En el concierto de mañana, además del dj madrileño J Holland, actuarán los djs. locales Drey, Loud Noise, Suso Beginni y Samu Rodanés y los cantantes Flaquito Apache, D.E.X, Lil Maister, Vionixbeat y Princess Ramen.

«En La Rioja tenemos un enorme potencial artístico entre los jóvenes -añade Herrero-, pero a veces no hay oportunidades para que puedan expresarlo; y ahí es donde entra nuestra asociación».

Además de otros festivales y conciertos de mayor enjundia en un futuro no muy lejano, la entidad ya está desarrollando charlas (producción musical, técnicas para mejorar el sonido, producción musical, organización de eventos...) y talleres (producción musical, grabar una canción, iniciación al mundo del beatbox, la música electrónica o el dj, escribir y rapear...).