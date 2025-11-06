'Las apariciones' invoca al teatro como oráculo de la identidad futura

«Pedirle al teatro que nos muestre el futuro es tal vez pedirle demasiado al teatro. El intento, aun así, va en serio. Nos colocamos ... frente al público e intentamos, con todas nuestras fuerzas, hacer aparecer lo imposible».

Fernando Delgado-Hierro es el autor de 'Las apariciones', que él mismo interpreta junto a Pablo Chaves y que se presenta en el Bretón (a las 20.00 horas) dentro del 46.º Festival de Logroño. La_Compañía Exlímite, junto con el Centro Dramático Nacional y de nuevo con Juan Ceacero como director, regresa así cuatro años después de 'Los Remedios', Max a la mejor autoría revelación 2021. Ahora vuelve a preguntarse sobre la identidad a través de los universos personales de Fernando y Pablo, pero esta vez con la mirada puesta en ese yo que está por venir.

«'Las apariciones' –explica Ceacero– es una autoficción hacia el futuro, una pieza que se pregunta por lo que está por venir y por la capacidad de los cuerpos en escena para hacer lo presente. Dos amigos de la infancia que crecieron juntos en el mismo barrio y ahora se encuentran en esa bisagra que es la mitad de la vida, se preguntan por qué caminos les llevará el porvenir: si lograrán escapar de repetir los ciclos que nos definen, si la hija nos recordará a la madre, si sus cuerpos ancianos habitará expresiones similares a las de sus abuelos, si las ramas y las raíces se parecen».