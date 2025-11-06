LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pablo Chaves y Fernando Delgado-Hierro, en 'Las apariciones'. BSP

'Las apariciones' invoca al teatro como oráculo de la identidad futura

La_Compañía Exlímite regresa al Bretón cuatro años después de 'Los Remedios' con otra autoficción de Fernando Delgado-Hierro

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:54

Comenta

«Pedirle al teatro que nos muestre el futuro es tal vez pedirle demasiado al teatro. El intento, aun así, va en serio. Nos colocamos ... frente al público e intentamos, con todas nuestras fuerzas, hacer aparecer lo imposible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  2. 2

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  3. 3

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio
  4. 4 Logroño, atacada por el Demogorgon
  5. 5 Cuatro vehículos, accidentados por alcance en la circunvalación de Logroño
  6. 6 El causante de un accidente en la N-232 en Fuenmayor se saltó un stop y triplicó la tasa de alcoholemia
  7. 7 El Parlamento Europeo autoriza el uso de fondos comunitarios para arrancar viñedo
  8. 8 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: Â«Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partidoÂ»
  9. 9 Cierra el internado del colegio Marqués de Vallejo por riesgo de desprendimientos
  10. 10 Detenidas cinco personas por robar a una empresa de Nájera material de baño y construcción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja 'Las apariciones' invoca al teatro como oráculo de la identidad futura

&#039;Las apariciones&#039; invoca al teatro como oráculo de la identidad futura