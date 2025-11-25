LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El hispanista canadiense Adrian Shubert, ayer en Logroño. JUAN MARÍN

Adrian Shubert

Historiador

«Los cimientos de nuestras sociedades se han fraccionado y temo que lo que surja será algo feo»

El hispanista canadiense, que ofrece en el CCR una charla sobre Espartero, advierte del peligro que la ultraderecha representa para las democracias

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:46

Comenta

No es optimista Adrian Shubert. El hispanista canadiense, británico de nacimiento (Reino Unido, 1953), observa la actualidad con mirada de historiador y no le gusta ... lo que ve. Catedrático emérito de la Universidad York de Toronto, autor de 'Espartero, el Pacificador' (Galaxia Gutenberg) y la mayor autoridad académica en la figura del príncipe de Vergara, hoy pronuncia una conferencia sobre él en el CCR de Logroño (a las 19.30 horas). Haber estudiado a fondo el siglo XIX y conocer bien las consecuencias que tuvo en el XX le lleva a ser pesimista sobre el XXI: «Lo que parecían ser los cimientos de nuestras sociedades se han fraccionado y temo que lo que surja será algo feo».

