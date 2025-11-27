«A mi abuelo le sobrepasaba la fama, por eso fuera del ámbito familiar era serio»

Germán Delibes Caballero posa con su libro junto a la estatua de su abuelo en Valladolid.

Los veranos familiares en Sedano ambientan buena parte de las anécdotas e historias que Germán Delibes recoge en 'El abuelo Delibes', porque era allí donde Miguel se recreaba con los suyos, con la naturaleza, con aficiones como el tenis o la caza, y con la escritura. Allí era un Miguel cariñoso y cercano. Su nieto Germán estará este viernes en el Aula de Cultura de Diario LA RIOJA (a las 19.30 horas en el Centro Ibercaja de Portales) para acercarnos a esta dimensión más familiar del genial escritor vallisoletano.

– Usted es el segundo de los 18 nietos de Miguel Delibes y dice que el favorito. ¿Por qué ese favoritismo?

– Porque fui uno de los mayores y además compartí con el abuelo muchas de esas aficiones de las que hablo en el libro. Como la caza y el tenis, y también seguíamos el ciclismo y el fútbol en televisión.

– Además de esas aficiones, ¿qué ha heredado de su abuelo?

– Creo que esa pasión por la naturaleza y por el campo, y esa afición por el deporte. Intento también ser una persona buena y noble, como lo era él.

– ¿Con qué intención ha escrito este libro? ¿Quizá para compensar esa imagen de hombre seco y serio que se tiene de él?

– Esa era una de las razones, porque uno está cansado de oír decir: «qué serio era tu abuelo, qué arisco». Igual lo era fuera de su ámbito familiar, pero dentro era una persona cercana y cariñosa

– ¿Y por qué cree que fuera daba esa imagen tan distinta?

– Porque no terminaba de asimilar el precio de la fama, le sobrepasaba. Socialmente no se manejaba bien y era su mujer, cuando vivía, la que hacía ese trabajo en la sombra. De hecho, reconoció que cuando fue a Estados Unidos su mujer era capaz, en un cóctel de bienvenida, de saludar a los 200 invitados y él se quedaba con el primer pelmazo que le abordaba de principio a fin.

– Abren su libro los capítulos dedicado a la caza, el tenis y la bicicleta, tres grandes aficiones en un hombre que, como dice, no le gustaba perder ni al parchís.

– Sí, era muy competitivo, sobre todo en el ámbito familiar. Había partidos donde no llegaba la sangre al río, pero nos picábamos y luego los recordábamos con cariño y unas risas de por medio.

– También menciona su faceta cinéfila y 'Los santos inocentes' como una de las adaptaciones preferidas de su obra al cine.

– Sin duda, y también 'El disputado voto del señor Cayo', dos películas donde interviene Paco Rabal, que era un seguro de éxito.

– ¿Alguna adaptación de la que renegara?

– Por ejemplo 'El tesoro', una historia que le ocurre a mi padre, que es arqueólogo, y aunque fue un joven José Coronado su protagonista la película no resultó del agrado de mi abuelo.

– Cuenta que a Miguel Delibes se le resistió unos años el Premio Cervantes, rechazó el Planeta y prestó poca atención al Nobel.

– Alguna vez se lo comentábamos: «solo te falta el Nobel, abuelo», y él decía: «No me compensa ir a recogerlo». Por entonces se encontraba enfermo y no estaba para recibir premios ni en su propia ciudad. Es verdad que le hizo especial ilusión el Premio Valores Humanos Vocento en 2006, porque premiaba no solo su trayectoria literaria sino la humana, pero como te digo no fue ni a recogerlo.

– ¿Cuándo se percató de que su abuelo era un escritor excepcional?

– Sin duda en el colegio, cuando te tocaba hacer un examen de Literatura en el que una de las preguntas era sobre su obra. Luego, cuando recibió el Cervantes, todos los nietos nos dimos cuenta de la dimensión del abuelo, con esa recepción en el Palacio Real o ese discurso en la Universidad de Alcalá de Henares. Y otro momento fue el día de su muerte, cuando 20.000 personas pasaron por la capilla ardiente situada en el Ayuntamiento de Valladolid.

– De todos los libros de Delibes se queda con 'Señora de rojo sobre fondo gris', dedicado a su abuela.

–Ese por descontado, pero también me gusta mucho 'Viejas historias de Castilla la Vieja', una serie de relatos cortos muy bonitos y sencillos de leer que poca gente conoce de Delibes.