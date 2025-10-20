LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Presentación de la imagen de Actual 2026.

Salen a la venta 500 abonos ciegos de Actual

Los grandes conciertos del festival se celebrarán en el Palacio de Deportes los días 2 y 3 de enero

La Rioja

Lunes, 20 de octubre 2025, 12:20

La maquinaria de la trigésimo sexta edición de Actual, que se celebra del 2 al 6 de enero, ya está en marcha. Este lunes se ha presentado la imagen de 2026 y han salido al mercado de 500 abonos ciegos, que se pueden adquirir en la página del festival al precio de 40 euros.

Además, se ha anunciado que los grandes conciertos en el Palacio de Deportes, dentro de 'Escenario UNIR' se desarrollarán los días 2 y 3 de enero, mientras que el 4 habrá otro en Riojafórum, según ha dado a conocer el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, que ha indicado que se ha tenido que hacer así «por mor de calendario, para que pueda acudir más público ese viernes y sábado».

En la presentación del mismo, en la que también ha intervenido el director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana, y ha estado presente el director general de Cultura, Roberto Iturriaga, se ha presentado la imagen gráfica, diseñada por el estudio riojano 'Sidecar', basada en el «latido».

