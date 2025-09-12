25.000 personas pasaron por el último MUWI La Rioja Music Fest ha lanzado ya 500 abonos ciegos para su próxima edición, la décima, que se celebrará del 27 al 30 de agosto de 2026 «con artistas de primera línea y grandes sorpresas», según sus organizadores

La Rioja Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:06

La novena edición de MUWI La Rioja Music Fest, celebrada entre el 28 y 31 de agosto pasado, contabilizó unos 25.000 espectadores en sus diferentes sedes. Sus organizadores también hablan de la «extraordinaria calidad musical, gran ambiente de público e inmejorables sensaciones en las nuevas localizaciones (en la zona de Valbuena)».

Calculan, además, que el impacto económico del festival en los sectores hoteleros, hosteleros y de comercio de la región se traduce en 2,2 millones de euros. Con este positivo balance, sus promotores trabajan ya «para mejorar en 2026 aspectos técnicos de Espacio MUWI Valbuena y celebrar nuestro 10º aniversario rodeados de artistas de primera línea y con grandes sorpresas». De hecho, han lanzado 500 abonos ciegos para MUWI 2026 al precio de 55 euros y disponibles en la web del festival.