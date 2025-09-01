LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las dos nuevas familias de Villarejo posan al completo. L.R.

Villarejo vuelve a tener niños cuatro décadas después

Dos familias, con sus seis hijos menores, se han instalado en el pueblo riojalteño, cuyo habitante más joven superaba los 40 años

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:51

Después de 40 años, Villarejo vuelve a tener niños. Dos familias se han asentado recientemente en este pueblo riojalteño situado entre Villar de Torre y ... Manzanares de Rioja, a los pies de la Sierra de la Demanda y con una treintena de habitantes, la mitad de ellos mayores de 60 años y, hasta ahora, el más joven de más de 40. Tras cuatro décadas sin niños en el pueblo más que en verano, seis menores juegan ya en sus calles. De hecho, en las estadísticas públicas del Gobierno de La Rioja no hay registrado ningún nacimiento en todo ese tiempo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido tras el apuñalamiento a un joven con una navaja en Calahorra
  2. 2 El granizo sorprende a varias localidades riojanas
  3. 3

    Lyon Tavern, más de 40 atípicos años
  4. 4 Zabala: «Me quiero ir del frontón»
  5. 5

    Otro momento tenso con la Gaita en Cervera
  6. 6

    La Laurel ya no es lo que era
  7. 7

    El Ayuntamiento no se plantea sacar el MUWI de Valbuena pero prevé «reorientar» los escenarios
  8. 8

    La Selectividad de Capellán para el curso 2025-2026
  9. 9

    La tragedia del Ebro que dio la vuelta al mundo
  10. 10

    El DUX Logroño desafía al Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Villarejo vuelve a tener niños cuatro décadas después

Villarejo vuelve a tener niños cuatro décadas después