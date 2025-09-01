Villarejo vuelve a tener niños cuatro décadas después

Después de 40 años, Villarejo vuelve a tener niños. Dos familias se han asentado recientemente en este pueblo riojalteño situado entre Villar de Torre y ... Manzanares de Rioja, a los pies de la Sierra de la Demanda y con una treintena de habitantes, la mitad de ellos mayores de 60 años y, hasta ahora, el más joven de más de 40. Tras cuatro décadas sin niños en el pueblo más que en verano, seis menores juegan ya en sus calles. De hecho, en las estadísticas públicas del Gobierno de La Rioja no hay registrado ningún nacimiento en todo ese tiempo.

Las nuevas familias que se han asentado en el municipio se autodenominan 'neorurales', han querido vivir cerca de la naturaleza, recuperar los entornos rurales y reconstruir la comunidad en zonas prácticamente vacías. «Queremos dar visibilidad a que es posible repoblar nuestros pueblos. Villarejo es un ejemplo de que la vida rural puede renacer si se dan las condiciones y si más familias se animan a dar el paso», declara Sara Henando Villanueva, una de las madres que ha decidido asentarse con su familia en el pueblo. Aunque, en su caso, se ha trasladado a Villarejo desde Madrid por una cuestión familiar, ya que su madre desciende de allí.

La intención del Ayuntamiento es que estas dos familias no sean excepción y desde Villarejo hacen un llamamiento a otras familias y personas interesadas en la vida rural, ya que el pueblo cuenta con viviendas disponibles, un entorno natural privilegiado y voluntad de abrir camino a un futuro sostenible. Como curiosidad, Villarejo es uno de los pueblos españoles de menos de 50 habitantes que más compra 'on line' a Amazon.