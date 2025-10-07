LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Villanueva de Cameros celebra este sábado la VI Feria Pirina del Vino con música, pinchos y siete bodegas riojanas

El evento, organizado por la Asociación de Amigos de Villanueva de Cameros y el Ayuntamiento, reunirá a vecinos y visitantes en torno a la cultura del vino y la gastronomía local

La Rioja

Logroño

Martes, 7 de octubre 2025, 12:11

Comenta

Villanueva de Cameros acogerá este sábado 11 de octubre, a partir de las 19.00 horas, la VI Feria Pirina del Vino, una cita ya consolidada en la sierra riojana que combina vino, gastronomía y música en la Plaza del Ayuntamiento.

Organizada por la Asociación de Amigos de Villanueva de Cameros y el Ayuntamiento, la feria ofrecerá la posibilidad de degustar siete vinos y siete pinchos al precio de 12 euros para socios y 15 para no socios. La venta de entradas comenzará a las 18.30 horas, con aforo limitado.

La jornada reunirá a reconocidas bodegas riojanas como Lan, 200 Monges, Obalo, Orube, Viña Laguardia, Heredad Linares y Ondarre, además de la colaboración de Mostea y distintos establecimientos locales y empresas como Grupo Palacios, Bar La Coronilla, Peña Viguera, Restaurante El Refugio, Bar La Chata y Restaurante Cameros.

A partir de las 22.30 horas, la velada continuará con disco móvil y sorteos, animando el ambiente festivo en una noche que promete atraer a numerosos visitantes.

Desde la organización destacan que la feria se ha convertido «en un punto de encuentro para disfrutar del vino riojano en un entorno privilegiado como la sierra de Cameros».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  3. 3 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  4. 4 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  5. 5 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  6. 6

    «Dos salidas a Gran Canaria se han agotado en tres minutos»
  7. 7

    Ni solo bar ni solo restaurante
  8. 8 «El parque de La Ribera quedó impoluto gracias a la limpieza contratada por los estudiantes»
  9. 9 Los dueños de los terrenos a expropiar para el campo de fútbol se sienten «estafados»
  10. 10 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Villanueva de Cameros celebra este sábado la VI Feria Pirina del Vino con música, pinchos y siete bodegas riojanas

Villanueva de Cameros celebra este sábado la VI Feria Pirina del Vino con música, pinchos y siete bodegas riojanas