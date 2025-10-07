Villanueva de Cameros celebra este sábado la VI Feria Pirina del Vino con música, pinchos y siete bodegas riojanas El evento, organizado por la Asociación de Amigos de Villanueva de Cameros y el Ayuntamiento, reunirá a vecinos y visitantes en torno a la cultura del vino y la gastronomía local

Villanueva de Cameros acogerá este sábado 11 de octubre, a partir de las 19.00 horas, la VI Feria Pirina del Vino, una cita ya consolidada en la sierra riojana que combina vino, gastronomía y música en la Plaza del Ayuntamiento.

Organizada por la Asociación de Amigos de Villanueva de Cameros y el Ayuntamiento, la feria ofrecerá la posibilidad de degustar siete vinos y siete pinchos al precio de 12 euros para socios y 15 para no socios. La venta de entradas comenzará a las 18.30 horas, con aforo limitado.

La jornada reunirá a reconocidas bodegas riojanas como Lan, 200 Monges, Obalo, Orube, Viña Laguardia, Heredad Linares y Ondarre, además de la colaboración de Mostea y distintos establecimientos locales y empresas como Grupo Palacios, Bar La Coronilla, Peña Viguera, Restaurante El Refugio, Bar La Chata y Restaurante Cameros.

A partir de las 22.30 horas, la velada continuará con disco móvil y sorteos, animando el ambiente festivo en una noche que promete atraer a numerosos visitantes.

Desde la organización destacan que la feria se ha convertido «en un punto de encuentro para disfrutar del vino riojano en un entorno privilegiado como la sierra de Cameros».