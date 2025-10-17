Arranca la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villamediana

Aunque con un mes de retraso sobre lo anunciado el pasado mes de agosto, esta semana ha comenzado la obra de construcción del nuevo cuartel ... de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua. Los primeros trabajos son los de movimiento de tierras, que coinciden con los producidos con motivo de la Ronda Sur de Logroño en la misma avenida del Costanazo, en fincas colindantes. La empresa Dragados fue la adjudicataria, por 12,69 millones euros, de un contrato ofertado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por 14.507.183,27 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado gestionará la adjudicación tras elegir a Dragados entre las diecisiete oferta presentadas. El nuevo cuartel se levantará a los pies de la rotonda de la intersección entre las calles Costanazo y Santa Marta, sobre más de 4.700 metros cuadrados, e incluirá veinte viviendas y un espacio para la sede del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

«La construcción del cuartel es una demanda histórica de los villametrenses, ya que el actual no reúne las condiciones de seguridad ni de espacio suficiente para ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos por el crecimiento de población y por la amplia zona de población que abarca», declara el alcalde, Rubén Gutiérrez. La necesidad de la nueva instalación es evidente porque las actuales están obsoletas. El cuartel de Villamediana abarca la seguridad de Lardero, Alberite y Clavijo y buena parte del valle del Leza y del Camero Viejo, desde Ribafrecha a San Román de Cameros, es decir, más de 24.000 ciudadanos. «Villamediana necesita unas nuevas instalaciones que alberguen nuevos servicios y garanticen las mejores condiciones tanto a los Guardias Civiles como a los ciudadanos, y ya las estamos viendo en marcha. Es una muy buena noticia, Villamediana crece en servicios y en seguridad ciudadana», subraya Rubén Gutiérrez.

Ampliar Una excavadora trabaja en la parcela donde se ha proyectado el nuevo cuartel de la Guardia Civil. Ayto. de Villamediana

El 15 de enero de 2020 se rubricó la cesión por parte del Ayuntamiento al Ministerio del Interior de dos parcelas municipales de 5.402 metros cuadrados en total y valoradas en 133.826,56 euros. En 2021 la Delegación del Gobierno en La Rioja anunció que la construcción del nuevo cuartel estaba incluida en el Plan de Infraestructuras de Seguridad 2019-2025. Y en 2023 se presentó la redacción del proyecto con la previsión de que las obras comenzasen en el segundo semestre de 2024 y finalicen en 2025. El cuartel permitirá duplicar el número de los agentes destinados en Villamediana, que actualmente cuenta con unos 24, y se anunció que no generará emisiones contaminantes sino que tendrá un consumo de energía casi nulo gracias a paneles solares y vehículos eléctricos. «Va a ser un edificio ejemplar en lo que se refiere a sostenibilidad y uso de energías limpias», destacaron desde Siepse.