LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Trabajos de movimiento de tierras en la parcela donde se ha proyectado construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villamediana. Justo Rodríguez

Arranca la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villamediana

La obra, que ejecuta la empresa Dragados, tiene un presupuesto de 12,69 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:56

Comenta

Aunque con un mes de retraso sobre lo anunciado el pasado mes de agosto, esta semana ha comenzado la obra de construcción del nuevo cuartel ... de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua. Los primeros trabajos son los de movimiento de tierras, que coinciden con los producidos con motivo de la Ronda Sur de Logroño en la misma avenida del Costanazo, en fincas colindantes. La empresa Dragados fue la adjudicataria, por 12,69 millones euros, de un contrato ofertado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por 14.507.183,27 euros y un plazo de ejecución de 18 meses. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado gestionará la adjudicación tras elegir a Dragados entre las diecisiete oferta presentadas. El nuevo cuartel se levantará a los pies de la rotonda de la intersección entre las calles Costanazo y Santa Marta, sobre más de 4.700 metros cuadrados, e incluirá veinte viviendas y un espacio para la sede del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Por La Rioja estrena sede y abre un nuevo ciclo «con una dirección más marcada»
  2. 2 El crimen de Los Lirios, a las puertas de ser juzgado, cinco años después
  3. 3 La familia de Diane Keaton revela la causa de su fallecimiento
  4. 4

    Avanzare crece con la compra de Plásticos Karey, invierte diez millones y creará 30 empleos
  5. 5

    La metamorfosis comercial de Juan XXIII
  6. 6 Un error en el envío de un correo electrónico revela la investigación a un sacerdote por conductas sexuales inmorales
  7. 7

    El riojano Mario Losantos sigue con su política de comprar naves en Estados Unidos para alquilar a Amazon
  8. 8 «El sexo explica a mis personajes»
  9. 9

    La cosecha 2025 apenas dará para elaborar 155 millones de litros de vino
  10. 10 UGT denuncia el bloqueo de diez ambulancias por la saturación de Urgencias del San Pedro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Arranca la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villamediana

Arranca la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villamediana