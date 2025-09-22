La Villa celebra San Cosme, San Damián y San Miguel del 26 al 29 de septiembre

Las fiestas de San Cosme, San Damián y San Miguel se inician el viernes 26 con el V Concurso de Pizzas, a las 22.30, ... hoguera, moscatel y pastas a las 00.00 y bingo musical.

El sábado 27 se celebrará la procesión y misa de San Cosme y San Damián, cantada por la coral de cámara Vadillos, concurso de patatas a la riojana, campeonatos de oca, mus y brisca, beer-mocho pong, degustación de alpargata de jamón, concierto de La Orquestina Anarcoyeyé y premios del VIII concurso La Villa en Flor y segunda sesión musical.

Los actos continuarán el domingo 28 con almuerzo en las bodegas, gigantes y cabezudos, concierto de Marta Peruga, Alejandro Ruiz, José Luis y Lourdes Urben, hoguera de San Miguel y chocolatada. Por último, el lunes 29 finalizarán las fiestas con la misa y procesión por San Miguel.