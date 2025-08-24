LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ambiente del Mercado del Trato esta mañana. J. A. Salazar

Ventosa celebra su tradicional Mercado del Trato

La jornada, que ha comenzado a las 10.30 horas, durará hasta las nueve de la noche

Adriana Iruzubieta

Logroño

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:30

La XXII edición del Mercado del Trato ya ha llegado a Ventosa. Este pequeño pueblo, este domingo de finales de agosto, ha vuelto a su pasado trajinero y tratante con su ya tradicional fiesta veraniega en homenaje al viejo oficio de la venta y transporte de mercancías a largas distancias. Desde las 10.30 horas de la mañana, los ventosinos y visitantes pueden viajar al pasado con un ambiente etnográfico, cultural y festivo organizado por todos los ciudadanos de la localidad.

Durante el día, en el entorno de la iglesia de San Saturnino hay diversos puestos con productos artesanales, degustaciones, exposiciones, audiovisuales, talleres infantiles y numerosas actividades más que recuerdan a antaño. También habrá actuaciones del grupo Sapo Producciones, teatro infantil con Soneto Rojo y conciertos musicales de la mano de Marta Peruga y Alejandro Ruiz. También se han habilitado dos zonas más en el centro social y en la granja «El Carrascal», donde los pequeños pueden aprender cómo se crían los animales.

Una jornada de la que cualquiera puede disfrutar y aprender cómo es el pasado de este pueblo riojano con representaciones del trato por vecinos del municipio. Además, se puede visitar KilometrArte, una exposición confeccionada durante los últimos veinte años por numerosos artistas reconocidos del ámbito nacional.

Al lugar se puede acceder tanto en coches particulares como en autobuses gratuitos que partirán desde la estaciones de Logroño y Navarrete. Desde la capital, hay servicios de ida a las 14.00, a las 17.00 y a las 21.30 horas. Los de regreso saldrán de Ventosa a las 14.30, 17.30 y 22.00 horas.

larioja Ventosa celebra su tradicional Mercado del Trato

