Treviana se vuelve loca con Leonardo Dantés El rey de la canción friki acutuará el 22 en la localidad, y todo el pueblo se a unido en un divertido spot con algunos de sus clásicos

Laura Lezana Martes, 12 de agosto 2025, 12:51 | Actualizado 13:00h. Comenta Compartir

El cantante y showman Leonardo Dantés actuará el próximo viernes 22 de agosto en la localidad de Treviana. Llegará así en las fiestas de Gracias del pueblo por el que han pasado otros artistas como Leticia Sabater, Las Sex Bomb y Los Chunguitos. «Nos hemos decantado por Leonardo Dantés para revivir el tamarismo, cuya serie triunfa en Netflix», ha explicado uno de los coordinadores de la Txosna de Treviana.

Y es que Dantés es uno de los protagonistas de «Superestar», una serie española de Netflix creada por Nacho Vigalondo y producida por Los Javis que se estrenó el pasado 18 de julio y que explora la vida de la cantante Yurena.

Por ello, para anunciar este evento, todo el pueblo de Treviana se ha volcado en crear un vídeo en el que mezclan la tradición de las danzas con algunos clásicos de Dantés como 'El baile del pañuelo'. «Los danzadores decidieron reinventarse y encontraron inspiración en su prenda más preciada: su pañuelo», explican en el video donde también hacen una divertida referencia a otro de sus éxitos titulado 'Tiene nombres mil'.

Así, danzadores y vecinos se han unido en un divertido spot en el que han participado cerca de 30 personas y que compartieron con el artista antes de publicarlo: «Le ha gustado mucho porque tiene mucho sentido del humor. Se quedó sorprendido por la belleza del pueblo y la marcha que tienen sus habitantes. Tiene muchas ganas de conocer la Rioja Alta y bailar sus canciones con todos los trevianeses», han afirmado desde Txosna Treviana.

Dantés, que saltará al escenario a las 00.00 horas estará acompañado esa noche por La Morena de la Gorra y será Makoki quien continuará animando la noche. Ya el sábado llegará la presencia riojana de la mano de Bárbara Pantaloneta con un macro bingo que también arrancará a las 00.00 horas.

Temas

Netflix

Treviana