Albelda traslada la biblioteca para ampliar el consultorio médico
El Ayuntamiento ha licitado por 553.499 euros el acondicionamiento del nuevo edificio, que acogerá el servicio municipal, ubicado temporalmente en las antiguas escuelas
Logroño
Martes, 2 de septiembre 2025, 13:24
La biblioteca municipal de Albelda de Iregua ha sido trasladada a las antiguas escuelas. Según ha informado del Ayuntamiento albeldense, con motivo del traslado el servicio municipal permanecerá cerrado durante una semana, desde este lunes hasta el próximo 8 de septiembre, fecha en la que volverá a abrir en su horario habitual de 9.30 a 13.30 horas. A partir de entonces la biblioteca continuará con normalidad en este nuevo espacio, situado en la calle San Prudencio, 5, y que resulta «más accesible y adaptado para seguir ofreciendo atención de calidad a los usuarios», justifica el equipo de Gobierno de Albelda.
Hasta ahora la biblioteca se encontraba en el número 15 de la calle La Carrera, junto al Ayuntamiento, y en el espacio que deja libre se ampliará el consultorio médico. «Habíamos solicitado incrementar el número de médicos, porque teníamos uno y medio para más de 4.000 habitantes, y nos han concedido uno más, por lo que ahora tendremos dos y medio y necesitamos espacio», explica Sergio Ochagavía, alcalde de Albelda. Pero la reubicación de la biblioteca es temporal. Recientemente el Consistorio ha licitado el acondicionamiento y ampliación del inmueble que adquirió a finales del año pasado por 110.000 euros en la esquina de las calles Tramuz y La Paz. La base de licitación es de 553.499,06 euros y el plazo de ejecución, de ocho meses. «De momento estamos trasladando lo principal, con la esperanza de adjudicar e iniciar las obras de la nueva biblioteca lo antes posible», explica Sergio Ochagavía.
