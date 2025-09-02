Albelda traslada la biblioteca para ampliar el consultorio médico

Diego Marín A. Logroño Martes, 2 de septiembre 2025, 13:24 Comenta Compartir

La biblioteca municipal de Albelda de Iregua ha sido trasladada a las antiguas escuelas. Según ha informado del Ayuntamiento albeldense, con motivo del traslado el servicio municipal permanecerá cerrado durante una semana, desde este lunes hasta el próximo 8 de septiembre, fecha en la que volverá a abrir en su horario habitual de 9.30 a 13.30 horas. A partir de entonces la biblioteca continuará con normalidad en este nuevo espacio, situado en la calle San Prudencio, 5, y que resulta «más accesible y adaptado para seguir ofreciendo atención de calidad a los usuarios», justifica el equipo de Gobierno de Albelda.

Hasta ahora la biblioteca se encontraba en el número 15 de la calle La Carrera, junto al Ayuntamiento, y en el espacio que deja libre se ampliará el consultorio médico. «Habíamos solicitado incrementar el número de médicos, porque teníamos uno y medio para más de 4.000 habitantes, y nos han concedido uno más, por lo que ahora tendremos dos y medio y necesitamos espacio», explica Sergio Ochagavía, alcalde de Albelda. Pero la reubicación de la biblioteca es temporal. Recientemente el Consistorio ha licitado el acondicionamiento y ampliación del inmueble que adquirió a finales del año pasado por 110.000 euros en la esquina de las calles Tramuz y La Paz. La base de licitación es de 553.499,06 euros y el plazo de ejecución, de ocho meses. «De momento estamos trasladando lo principal, con la esperanza de adjudicar e iniciar las obras de la nueva biblioteca lo antes posible», explica Sergio Ochagavía.

