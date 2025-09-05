La torre de Viguera se derrumbó por filtraciones subterráneas La diócesis riojana anuncia la restauración para recuperar el patrimonio perdido con una nueva construcción y la rehabilitación de los muros

Diego Marín A. Logroño Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:32 | Actualizado 11:10h. Comenta Compartir

La torre de Viguera se derrumbó por filtraciones subterráneas. Esa es la conclusión del informe técnico. «Una causa externa y progresiva» provocó una «infiltración continua de agua», lo que motivó el derrumbre. Así, se descartan otro tipo de fallos, según ha determinado el análisis geotécnico.

El pasado 23 de febrero la torre de Viguera se derrumbó, un hecho que conmocionó a la localidad no solo por la pérdida de patrimonio sino por la desgracia humana que pudo haber supuesto. Afortunadamente no hubo daños personales, aunque sí graves materiales. Desde entonces se ha especulado con la causa del derrumbe sin que, siete meses después, se haya ofrecido una explicación oficial del motivo. ¿Degradación de la torre? ¿Errores en la restauración realizada años atrás? ¿Problemas en la estructura? Este viernes la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño, titular de la iglesia de Viguera, ha ofrecido una rueda de prensa para informar del plan de restauración integral del templo con la presencua del consejero de Cultura, Turismo, Deportes y Juventud, José Luis Pérez Pastor; el alcalde de Viguera, Álvaro Manzanos, y el delegado episcopal de Patrimonio, Jesús I. Merino.

Ampliar

La diócesis riojana ha anunciado un plan de restauración no solo para reconstruir la torre, también para rehabilitar el conjunto de la iglesia, de forma que se asegurarán los muros y se rehabilitarán las cubiertas. El objetivo es aue la obra finalicw antes del 15 de agosto de 2030, festividad de la Asunción en Viguera.