Aventura, teatro infantil y concierto de Golden Apple Quartet en Autol

El Ayuntamiento de Autol ha publicado las próximas actuaciones previstas en el auditorio municial. Este sábado 11 de octubre tendrá lugar la obra 'Los secretos ... de la ruta de la seda... tras los pasos de Marco Polo», a las 20.00 horas con una duración de 70 minutos y entradas al precio de 5 euros. La puesta en escena correrá a cargo de Algazara Compañía de Danza y Teatro, de Logroño.

El viernes 17 de octubre Pérez & Fernández (Galicia) representarán 'Nanay de la China', a las 19.30 horas, con entradas al precio de 3 euros. Se trata de un evento del proyecto cultural Camino Escena Norte que mezcla teatro y títeres y está dirigido al público familiar.

El grupo Golden Apple Quartet llegará al recinto autoleño el sábado 25 de octubre con su gira de despedida '¡Vamos, que nos vamos!, a las 20.00 horas. Las entradas se pueden adquirir por 10 euros. El cuarteto repasará en su conciertos sus casi cuatro décadas de trayectoria con un espectáculo que combina la música y el humor.