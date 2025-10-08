LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Exterior del auditorio municipal de Autol. C.B.

Aventura, teatro infantil y concierto de Golden Apple Quartet en Autol

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:52

El Ayuntamiento de Autol ha publicado las próximas actuaciones previstas en el auditorio municial. Este sábado 11 de octubre tendrá lugar la obra 'Los secretos ... de la ruta de la seda... tras los pasos de Marco Polo», a las 20.00 horas con una duración de 70 minutos y entradas al precio de 5 euros. La puesta en escena correrá a cargo de Algazara Compañía de Danza y Teatro, de Logroño.

larioja Aventura, teatro infantil y concierto de Golden Apple Quartet en Autol

