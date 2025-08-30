El visón Rillo tratará de recolonizar la zona entre el Ebro y el Najerilla

María Caro Sábado, 30 de agosto 2025, 10:41 Comenta Compartir

Rillo, un macho de visón europeo, ya se encuentra libre en el Ebro, cerca de la desembocadura del Najerilla, con el objetivo de recolonizar esta zona.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje, liberó ayer al visón en el río Ebro, cerca de la desembocadura del río Najerilla.

La suelta se realizó en un tramo que se considera libre de visón americano, especie invasora que supone una de sus principales amenazas, y que reúne buenas condiciones de refugio y alimentación para estos animales. El ejemplar proviene del centro de la Fundación FIEB en Toledo, aunque previamente pasó un tiempo en el centro de cría del Pont de Suert (Lleida).

«El visón europeo es una especie emblemática que se encuentra en una situación crítica», recordó Sáenz de Urturi

En la suelta de este mustélido, han participado el director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, además de agentes forestales, técnicos del Gobierno de La Rioja, así como especialistas en visón europeo de la empresa Tragsatec. «El visón europeo es una especie emblemática que a día de hoy se encuentra en situación crítica, una especie muy amenazada, en España quedan 150 ejemplares, donde un tercio se encuentra en La Rioja, de ahí la importancia de llevar a cabo este tipo de actuaciones», resaltó Ignacio Sáenz de Urturi.

Desde 2018, ya son 54 los ejemplares que se han soltado en La Rioja dentro del programa de liberaciones de ejemplares procedentes de centros de cría en cautividad para contribuir a la repoblación y supervivencia de este pequeño mamífero, una de las especies más amenazadas en peligro de extinción. Estas liberaciones están ayudando a la recuperación de la especie en el medio natural, después de la erradicación del visón americano en la cuenca alta del Ebro entre 2014 y 2016.

Sáenz de Urturi también subrayó que «la presencia del visón indica la salud de nuestros ecosistemas fluviales, dentro del plan de recuperación su mayor amenaza es una especie exótica invasora como es el visón americano, ya que compiten por el mismo hábitat, a la vez que le produce ciertas enfermedades».

La Rioja cuenta con un plan en vigor desde 2002 dirigido a reforzar esta especie y a capturar a su mayor enemigo, el visón americano, una especie exótica invasora. Los 54 ejemplares liberados hasta la fecha han pasado por un periodo de entrenamiento previo en distintos jaulones presuelta de La Fombera, La Alfranca, Senda Viva o en los propios centros de cría (FIEB y Pont de Suert), donde se refuerza su capacidad de cazar y pescar antes de la liberación.