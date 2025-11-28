LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Visitas a la fábrica de mazapanes Viuda de Manuel Redondo. D.M.A.

Soto en Cameros celebra este fin de semana la quinta Feria del Mazapán

Durante el s´ado y el domingo los asistentes podrán visitar la histórica fábrica de mazapán Viuda de Manuel Redondo

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Viernes, 28 de noviembre 2025, 16:00

Soto en Cameros celebra este fin de semana la quinta Feria del Mazapán, cuyo programa contará con talleres infantiles, un espectáculo teatral, exposiciones, degustaciones y un mercado. Pedro Elías Cristóbal, alcalde de la localidad, explicó en la presentación que el objetivo es «promocionar el mazapán, un producto riojano y soteño de calidad reconocido por la certificación Rioja Calidad; dar a conocer nuestro pueblo, los Cameros y la sierra riojana«. El programa «se basa principalmente en un mercado con formato navideño compuesto por productos alimentarios de alta calidad, casetas de madera, ambientación y decoración, todo ello integrado en el entorno singular de la localidad», añadió el alcalde de Soto.

La feria arranca este sábado con la apertura de un mercado en el que se podrán adquirir mazapanes tradicionales y productos vinculados a la temporada. También se abrirá la exposición 'Antiguas Escuelas', se organizará una degustación del tradicional caldo soteño y se celebrarán visitas a la exposición 'El Camero Viejo en dibujos de Ernesto Reiner Muller', recientemente fallecido, en la ermita de San Antón. El teatro también se unirá a la feria con el espectáculo 'Trío de Truanes', de Sapo Producciones, a las 17.30 horas. Y, a partir de las 19 horas, los asistentes podrán degustar chocolate y participar en el bingo solidario a beneficio de la ONG Amor Sin Barreras con la que la feria colabora para contribuir con los proyectos que desarrollan en África y que contará con un puesto propio en el mercado.

Mañana domingo el mercado reabrirá desde primera hora, acompañado de nuevos talleres infantiles, degustaciones y un nuevo pase de la obra 'Trío de Truanes' a las 12.30 horas). Además, durante todo el fin de semana, los asistentes podrán visitar la histórica fábrica de mazapán Viuda de Manuel Redondo.

