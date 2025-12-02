Sorzano emite un informe urbanístico desfavorable sobre la planta de biogás Los Ayuntamientos de Entrena y Sojuela, además de diversas empresas de la zona, preparan alegaciones al proyecto, al que también se opone Ecologistas en Acción

El Ayuntamiento de Sorzano ha remitido a la Dirección General de Medio Natural y Paisaje el del Gobierno de La Rioja un informe urbanístico desfavorable sobre la planta de biogás proyectada en el municipio. Según ha explicado en un comunicado el Consistorio a sus vecinos, el informe emitido por los servicios técnicos municipales concluye que «el proyecto no es compatible con el Plan General Municipal». Además, según han confirmado los alcaldes de Entrena y Sojuela a Diario LA RIOJA, tanto sus Ayuntamientos como empresas de la zona están presentando alegaciones al proyecto que esperan presentar en los próximos días.

La empresa b.Power ha proyectado cuatro plantas de biogás en La Rioja (Sorzano, Hervías, Pradejón y Valverde) con una inversión de hasta 25 millones de euros cada una, lo que generaría una veintena de empleo y un millón de ingresos anuales en cada localidad. Sin embargo, la oposición vecinal está dificultando las posibilidades de las mismas. El propio Ayuntamiento de Sorzano, que meses atrás manifestaba que esta «oportunidad podría suponer un gran impulso para nuestro pueblo» porque «podría ser una fuente de riqueza», ahora, tras haber estudiado el anteproyecto, y a falta de la resolución administrativa del Ejecutivo regional, parece descartar la viabilidad de la planta.

Precisamente los vecinos de los pueblos del Moncalvillo se reunieron el pasado viernes para armar una oposición al proyecto, con la presentación de diversas alegaciones. A esto se une Ecologistas en Acción de La Rioja, que en una nota de prensa ha reclamado al Gobierno riojano que desestime la autorización ambiental porque considera que «causará un gran impacto paisajístico, afecciones a la fauna, posibles olores, riesgo de contaminación y un probable desprestigio de la zona». La asociación ecologista señala que, en base a la Ley de Paisaje de La Rioja, la planta, de 10,73 hectáreas, se califica como de «elevado impacto paisajístico».

Ecologistas en Acción contabiliza, además, 3.545 vehículos pesados al año (68 a la semana) por la carretera LR-137, lo que supondría «peligro para la seguridad vial, especialmente si atraviesan el casco urbano de Sorzano». Los ecologistas también advierten de que las plantas de biometano pueden generar olores durante el almacenamiento de materia orgánica y en la producción que se moverían hacia Sojuela y su campo de golf, así como que la distancia a las primeras casas es de 400 metros y a otras industrias, 800. Y, entre otras afecciones, se señala que el paraje donde se plantea la construcción de la planta es zona de reproducción del aguilucho cenizo, especie catalogada como «vulnerable».

«Cambio inesperado de posición»

Antes estas informaciones b.Power ha informado a este periódico que «tras mantener conversaciones con toda la Corporación de Sorzano y obtener su acuerdo unánime», solicitó la correspondiente compatibilidad urbanística y este «fue emitido con resultado favorable, respaldando la viabilidad del uso previsto». Así, la empresa explica que inició el proyecto de ingeniería y la elaboración de la documentación necesaria para la autorización ambiental integrada. «No obstante, durante el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento comunica ahora una información desfavorable respecto al uso del suelo, modificando el criterio previamente expresado y aprobado», expone b.Power. «Este cambio inesperado de posición resulta difícil de comprender, especialmente tras los acuerdos iniciales y el impulso institucional recibido para el desarrollo del proyecto», concluye b.Power, que anuncia que permanecerá a la espera de aclaraciones que permitan avanzar de manera constructiva.