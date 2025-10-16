LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Usuarios del Centro de Participación Activa de Santo Domingo posaban en la entrada del centro, ayer. M. C.

Usuarios del Centro de Participación Activa de Santo Domingo reclaman mejoras y más espacio

Entre las demandas de las más de 300 personas que acuden a las actividades se encuentran que se repare el ascensor, la cocina, y se incluya un bar y un comedor

María Caro

María Caro

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:03

Usuarios del Centro de Participación Activa de Santo Domingo de la Calzada reclaman mejoras en la instalación. Y es que más de 300 personas ... acuden a las actividades que se están impartiendo este otoño, una cifra que no deja de crecer porque también acuden vecinos de localidades cercanas más pequeñas. «Somos personas muy activas –reconocía sonriente Constantino Toca–. Y la verdad es que el centro se nos está quedando pequeño».

