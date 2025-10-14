La Asociación de Personas Sordas de La Rioja recibirá en Santo Domingo el I Trofeo de Fray Vicente

María Caro Martes, 14 de octubre 2025, 08:05 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha decidido conceder el Trofeo Fray Vicente de Santo Domingo a la Asociación de Personas Sordas ... de La Rioja en su primera edición. «Este reconocimiento, precisamente, reivindica y pone en valor el trabajo y esfuerzo desarrollado por el primer maestro de personas sordas –señaló el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño–. Por eso, nadie mejor para recibirlo que esta ONG sin ánimo de lucro, que lucha por ayudar a las personas sordas, que asume la representación y defensa de los intereses de las personas sordas y sordociegas con independencia de las diversas situaciones individuales y de sus familias en la comunidad autónoma de La Rioja».

El galardón será entregado hoy, en la I Gala Fray Vicente de Santo Domingo, que nace para mostrar la importancia de la comunicación en todas sus formas. El acto se celebra hoy en el Teatro Avenida a partir de las 12.30 horas, y está organizado con motivo del V Centenario del nacimiento de Domingo de Zaldo, distinguido en diferentes documentos como el primer maestro de sordos del mundo.

