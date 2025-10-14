LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Asociación de Personas Sordas de La Rioja recibirá en Santo Domingo el I Trofeo de Fray Vicente

María Caro

María Caro

Martes, 14 de octubre 2025, 08:05

Comenta

El Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada ha decidido conceder el Trofeo Fray Vicente de Santo Domingo a la Asociación de Personas Sordas ... de La Rioja en su primera edición. «Este reconocimiento, precisamente, reivindica y pone en valor el trabajo y esfuerzo desarrollado por el primer maestro de personas sordas –señaló el alcalde de Santo Domingo, Raúl Riaño–. Por eso, nadie mejor para recibirlo que esta ONG sin ánimo de lucro, que lucha por ayudar a las personas sordas, que asume la representación y defensa de los intereses de las personas sordas y sordociegas con independencia de las diversas situaciones individuales y de sus familias en la comunidad autónoma de La Rioja».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  3. 3

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  4. 4

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  5. 5

    Sarkozy ingresará en la cárcel el próximo 21 de octubre
  6. 6 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y su labor ejemplar
  7. 7

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  8. 8

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  9. 9 El futuro Corredor Sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  10. 10

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La Asociación de Personas Sordas de La Rioja recibirá en Santo Domingo el I Trofeo de Fray Vicente

La Asociación de Personas Sordas de La Rioja recibirá en Santo Domingo el I Trofeo de Fray Vicente